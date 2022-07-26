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ساوثهامبتون يتعاقد مع «الشاب مارا»

ساوثهامبتون يتعاقد مع «الشاب مارا»
26 يوليو 2022 11:58

 
لندن (أ ف ب) 

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أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي لكرة القدم رسمياً، انضمام المهاجم الفرنسي سيكو مارا إلى صفوفه قادماً من بوردو، في صفقة قيمتها 13 مليون يورو، بما في ذلك المكافآت، والتي من شأنها أن توفر بعض السيولة المالية للنادي الفرنسي الذي يكافح للبقاء في الدرجة الثانية.
وتعاقد المهاجم الشاب، ابن الـ 19 عاماً، مع ساوثهامبتون لمدة 4 أعوام، ولا يزال بحاجة إلى الحصول على تصريح عمل.
وأعلن الناديان الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق مبدئي، في حين كان بوردو يمثل أمام اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية التي أصدرت قراراً إيجابياً بشأن خوضه منافسات الدرجة الثانية.
وكان بوردو الذي يعاني من صعوبات مالية، بعد هبوطه إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم الماضي، باحتلاله قاع الترتيب، واجه تعنت دائرة الرقابة الإدارية الوطنية، والتي هي بمثابة الشرطة المالية لكرة القدم الفرنسية مرتين لمصلحة إنزاله إلى الدرجة الثالثة.
غير أن الكلمة الأخيرة في هذه القضية ستكون للجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والتي لديها حتى 30 الشهر الحالي، موعد استئناف منافسات الدرجة الثانية، للبت بالقضية.
وسجل مارا، لاعب باريس سان جيرمان السابق قبل انتقاله عام 2017 إلى بوردو، 6 أهداف في 26 مباراة خاضها في «ليج1» الموسم الماضي.
وحذّر النمسوي رالف هازنهوتل مدرب ساوثهامبتون الوافد الجديد أن عليه «أن يبذل قصارى جهده»، مضيفاً «هو لاعب شاب سيحتاج إلى وقت للتكيّف مع بلد جديد ودوري جديد، لكننا نتطلع لإمكاناته، وما يمكن أن يصبح عليه في المستقبل».
من ناحيته، قال المهاجم الدولي لمنتخب الشباب إنه «سعيد جداً» للانضمام إلى نادي جنوب إنجلترا.
وأضاف: أنا شاب وسيتعين عليّ العمل، أعتقد أن ساوثهامبتون هو أفضل نادٍ لتطوري ولتقدمي وكي أصبح من بين الأفضل.

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