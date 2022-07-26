الخميس 28 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«كيني» فكرت في الاعتزال بسبب «نقطة الانهيار»!

«كيني» فكرت في الاعتزال بسبب «نقطة الانهيار»!
26 يوليو 2022 11:57

 
لندن (رويترز) 

أخبار ذات صلة
خط وسط «الملك» بضمان «الكابتن ماجد»
«الآسيوي» يسلط الضوء على «ميركاتو» دوري أدنوك

قالت البريطانية لورا كيني، الحائزة على 5 ميداليات ذهبية أولمبية، إنها فكرت في الابتعاد عن رياضة الدراجات في بداية العام الجاري، بعد أن تسبب الإجهاض في وصولها إلى «نقطة الانهيار».
وأعلنت كيني في أبريل الماضي أنها تعرضت للإجهاض، بعد 9 أسابيع من الحمل في نوفمبر.
وفازت اللاعبة 30 عاماً بلقب أولمبي في طوكيو العام الماضي، بينما أصبح زوجها جيسون أنجح بريطاني في الأولمبياد، برصيد 7 ميداليات ذهبية في الدراجات.
وقالت كيني لوسائل إعلام بريطانية: «شعرت أنه لا يوجد شيء يسير في مصلحتنا على الإطلاق».
وأضافت: كان شهر يناير نقطة تحول، كنت على وشك الانهيار، أعتقد أنني كنت سأبتعد عن كل شيء، لم يكن بوسعي حتى التعامل مع ذلك «قيادة الدراجات»، ولكن قررت أنني بحاجة لقيادة دراجتي مرة أخرى، هذا ما فعلته على مدى السنوات 13 الماضية.
وقال: أشعر وكأنه مكان آمن، لقد وضع ذلك الكثير من الأشياء في منظورها الصحيح، لقد جعلني حقا أفكر، لماذا أفعل ذلك؟، هذا لأنني أستمتع به، ولهذا السبب، أدركت هذا الأمر أكثر من أي وقت مضى.
وستشارك كيني في ألعاب الكومنولث اعتباراً من يوم الجمعة، وستعود إلى مضمار فيلودروم في لندن، حيث أسعدت جماهير بلادها بأول لقبين أولمبيين لها قبل عقد من الزمن.
وقالت كيني، التي فازت بميدالية ذهبية في ألعاب الكومنولث في جلاسجو عام 2014، إنها ستتجه إلى منافسات هذا العام بتوقعات ضعيفة.
وأضافت كيني، التي أنجبت ابنها ألبي في 2017: «لا أعرف ما إذا كان السبب هو أنني لم أعتقد حقاً أني سأشارك في ألعاب الكومنولث، لأننا كنا نخطط لامتلاك طفل صغير آخر الآن، وأشعر براحة أكبر من أي وقت مضى، أنا متحمسة جداً لمجرد الظهور أمام جمهور بلادي مرة أخرى».

بريطانيا
الدراجات
أولمبياد طوكيو
اليابان
آخر الأخبار
محمد أبو شهاب يلقي كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه
28 يوليو 2022
متظاهرون عراقيون أثناء اقتحام مقر البرلمان احتجاجاً على ترشيح السوداني (أ ف ب)
عربي ودولي
متظاهرون يقتحمون البرلمان العراقي احتجاجاً على ترشيح «السوداني»
28 يوليو 2022
أنصار الرئيس قيس سعيد يحتفلون في شارع الحبيب بورقيبة (أ ف ب)
عربي ودولي
تونس.. ترحيب شعبي وحزبي بالدستور الجديد
28 يوليو 2022
ستيفن تاونسند، قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا
عربي ودولي
واشنطن: الإرهاب يتصاعد في أفريقيا و«داعش» و«القاعدة» يتنافسان
28 يوليو 2022
جانب من آثار الدمار التي لحقت بصوامع القمح في انفجار مرفأ بيروت (أ ف ب)
عربي ودولي
لبنان.. تحذيرات من سقوط جزء من صوامع مرفأ بيروت
28 يوليو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©