«الدراجات» يفاضل بين أماكن «العربية المجمعة»



الشارقة (وام)



بدأ اتحاد الدراجات عملية المفاضلة بين عدة أماكن في الدولة لاختيارها، من أجل إقامة البطولة العربية المجمعة للدراجات، والتي أعلن مجلس الإدارة خلال اجتماعه برئاسة المهندس منصور بوعصيبة، عن استضافتها.

ويفاضل الاتحاد حاليا بين عدة مناطق جبلية ومنحدرة لاختيار المكان الأنسب لمنافسات الدراجات الجبلية.

وأكد ياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد، أن الاتحاد بصدد تشكيل لجنة لإدارة هذا الملف، وفق شروط فنية يتم على أساسها تحديد كافة التفاصيل المتعلقة بالبطولة.

وعن أحدث استعدادات منتخبنا للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقررة بتركيا من 9 إلى 18 أغسطس المقبل، أكد الدوخي أن الإدارة على تواصل دائم مع الفريق لمتابعة آخر التفاصيل والتدريبات، حيث يعود المنتخب من معسكره في إيطاليا يوم 2 أغسطس المقبل، على أن يسافر بعدها مباشرة لتركيا استعداداً لخوض فعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

وتشارك الإمارات في هذه الدورة بـ11 لعبة هي الرماية، والقوس والسهم، والقوس والسهم لأصحاب الهمم، والكاراتيه، والجودو، والتايكواندو، والمبارزة، ورفع الأثقال، والسباحة، والدراجات، وكرة السلة 3 × 3 للسيدات.

وعن البطولتين العربية والآسيوية، أكد الدوخي أن المنتخب لا يزال أمامه وقت كاف للاستعداد قبل المشاركة في أكتوبر المقبل، فيما ينتظر الاتحاد قرار الهيئة بشأن المشاركة بالبطولة الآسيوية.