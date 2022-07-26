«الشطرنج» يشارك في «الأولمبياد العالمي»

دبي (الاتحاد)

تغادر بعثة منتخب الشطرنج غداً «الأربعاء» إلى الهند، للمشاركة في الأولمبياد العالمي رقم 44، والذي يقام من 27 يوليو الجاري إلى 10 أغسطس المقبل، وتضم البعثة التي تترأسها خلود عيسى الزرعوني عضو مجلس الإدارة، اللاعبين عثمان موسى، وإبراهيم سلطان، وعمران الحوسني، ومحمد سعيد الليلي، وعبدالرحمن الطاهر، واللاعبات وافية درويش، وروضة السركال، وعائشة سرحان، ومريم عيسى، وموزة المنصوري، بجانب الجهاز الفني الذي يضم التركي ميرت إردوجو مدرب منتخب الرجال، والكوبي والتر أرانسيبيا مدرب منتخب السيدات.

ومن المنتظر أن يلحق تريم مطر تريم رئيس الاتحاد بالوفد، لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، والتي تقام على هامش الأولمبياد وتشهد انتخابات مجلس إدارة جديد للاتحاد الدولي.

وعقد تريم مطر تريم اجتماعاً مع الوفد المشارك في الأولمبياد العالمي، بحضور عبدالكريم المرزوقي الأمين العام، وخلود عيسى الزرعوني، رئيسة اللجنتين النسائية والإعلامية بالاتحاد، ومحمد عبدالله المدير الفني للاتحاد، بحضور جميع اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية، وتم خلاله مناقشة ترتيبات السفر والاجتماع الفني للأولمبياد وكل ما يخص ترتيبات الحدث.

وحث رئيس الاتحاد جميع اللاعبين واللاعبات على بذل أقصى الجهد في الأولمبياد العالمي الذي يشارك فيه ما لا يقل عن 190 دولة على مستوى العالم، والظهور بالشكل الذي يليق باسم وتاريخ الإمارات في لعبة الأذكياء، مؤكداً أن استراتيجية الاتحاد تستهدف الوصول إلى منصات التتويج في المحافل الخارجية، ورفع علم الدولة من خلال تحقيق الإنجازات، مبدياً ارتياحه للتحضيرات التي سبقت الأولمبياد، من خلال تعاون الأندية الأعضاء في تجهيز اللاعبين.

وأضاف: ثقتنا كبيرة في اللاعبين واللاعبات في تحقيق مكاسب كبيرة في الحدث العالمي، والظهور بمظهر مشرف، أمام هذا الحشد الكبير من اللاعبين من مختلف دول العالم.

وأكد عبدالكريم المرزوقي أمين عام الاتحاد أن الطموحات دائماً هي تحقيق الأهداف من المشاركة في البطولات الخارجية، سواء بزيادة تصنيف اللاعبين الدولي، والحصول على ميدالية في الفئة التي يشارك فيها أي لاعب، وأيضاً استغلال مثل هذه الأحداث العالمية، للاحتكاك مع مدارس شطرنجية مختلفة وزيادة خبرة اللاعبين.

وقالت خلود الزرعوني: في النسخة الماضية للأولمبياد قدم منتخب السيدات مستوى متميزاً، وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ميدالية تاريخية، وهو ما يؤكد أن الشطرنج الإماراتي على مقربة من الإنجازات، ونأمل أن نعود إلى الدولة، ونحن نحمل إنجازاً تاريخياً، سواء بالفوز بميداليات على الطاولة أو ميدالية الفئة.