«زيزو» يقترب من «حدث نادر» مع الزمالك!



عمرو عبيد (القاهرة)



يتصدر أحمد سيد «زيزو» نجم الزمالك، قائمتي الهدافين، وأفضل الصناع في الدوري المصري، مساهماً بقوة في استمرار «الفارس الأبيض» على القمة، ليقترب من تحقيق «إنجاز نادر»، حال حصده درع الدوري وجائزة الهداف، وهو ما لم يتكرر كثيراً في تاريخ «القلعة البيضاء»، وسجل «زيزو» 13 هدفاً وصنع 9 أهداف، ليتصدر قائمتي الأفضل حالياً في الدوري المصري، وأحرز نجم الزمالك 11 هدفاً داخل منطقة الجزاء و2 خارجها وجميعها بيُمناه، بينها 5 أهداف من «الحركة» و7 ركلات جزاء وركلة حرة مباشرة واحدة.

ويسعى ابن الـ26 عاماً، لتكرار «حدث نادر» في تاريخ الزمالك، بالجمع بين الفوز بالدوري ولقب الهداف، إذ وقع هذا الأمر 3 مرات فقط عبر 73 سنة، وتحقق للمرة الأخيرة قبل 18 عاماً، عندما حصد «الفارس الأبيض» درع نسخة 2003-2004 وتُوج عبد الحليم علي هدافاً آنذاك، وكان جمال عبد الحميد أول من سجل هذا الإنجاز في موسم 1987-1988 خلال تتويج الزمالك بلقبه السادس في الدوري، حيث اقتنص لقب الهداف أيضاً برصيد 10 أهداف أحرزها في 20 مباراة، وبفارق هدف عن «العميد» حسام حسن لاعب الأهلي وقتها.

ثم انتظر «عملاق القلعة البيضاء» 13 عاماً، حتى عاد طارق السعيد ليجمع اللقبين «الجماعي والفردي»، مشاركاً في تتويج الفريق ببطولة 2000-2001، ومضيفاً إليها «جائزة الهداف»، بـ13 هدفاً في 21 مباراة، بفارق هدفين عن هداف الترسانة، السوري مهند البوشي، وحصد نجوم الزمالك لقب الهداف 10 مرات، لكن 7 منها لم تمنح فريقهم اللقب، مكتفياً بالمركز الثالث في 2001-2002، و«الوصافة» 6 مرات، بينها الموسم الغريب، 1976-1977، الذي تقاسم فيه «الثنائي الأسطوري» حسن شحاتة وعلي خليل الجائزة الفردية بـ17 هدفاً لكل منهما!

وخلال فوز «الملكي» بأول 3 ألقاب له في الدوري، شكّل نجوم الترسانة «العقدة الواضحة» لمهاجميه، إذ كان الزمالك بطلاً في أعوام 1960 و1964 و1965، بينما اقتنص «الشواكيش» حمدي عبد الفتاح، مصطفى رياض وحسن الشاذلي جائزة الهداف على الترتيب، ثم عادل هدافو الأهلي «عقدة» الترسانة بعدما تُوج «الأسطوري» محمود الخطيب هدافاً لنسخة 1977-1978، وعاد أحمد بلال ليفعلها في موسم 2002-2003، وعندما استعاد الزمالك لقب الدوري بعد غياب في العام الماضي كان محمد شريف هو الهداف.

وكان أحمد الكاس قد رسّخ العقدة بقميص الأولمبي السكندري، إذ تُوج الزمالك بلقبي 1992 و1993 توالياً، لكن «كاسو» حصل على لقبي الهداف، وجاءت الأولى على حساب جمال عبد الحميد، وكان أيمن شوقي هدافاً في 1983-1984 مع الكروم، بينما حققها حسام «باولو» في 2014-2015 مع الداخلية.