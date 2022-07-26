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10 آلاف مشارك في مبادرة «صيفنا رياضي»

10 آلاف مشارك في مبادرة «صيفنا رياضي»
26 يوليو 2022 11:38

 
دبي (الاتحاد)


شارك أكثر من 10 آلاف شخص، في 72 فعالية حتى الآن، ضمن مبادرة «صيفنا رياضي» التي أطلقها مجلس دبي الرياضي في يونيو الماضي، وشملت 17 لعبة هي كرة القدم، السلة، الطائرة، الريشة الطائرة، الكاراتيه، التزلج، الدراجات الهوائية، الجولف، الجمباز الإيقاعي، الاسكواش، البادل تنس، مصارعة الذراعين، الملاكمة، والجو جيتسو، والجري، الشراع والكيك بوكسينغ.

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وتتواصل فعاليات المبادرة حتى 31 أغسطس المقبل، وتهدف إلى تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، خلال فترة الصيف، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد الفعاليات التي تقام ضمن المبادرة الرائدة إلى 128 فعالية تقام في مختلف المناطق بدبي.
ويقام اليوم سباق القوارب الشراعية الليلي الذي ينظمه نادي دبي للإبحار والقوارب الشراعية، وبطولة ترمب المفتوحة للجولف يوم السبت المقبل في نادي ترمب الدولي للجولف، وينظمها نادي دماك الدولي للجولف، كما يقام دوري النخبة للريشة الطائرة الذي تنظمه شركة برايم ستار للخدمات الرياضية.

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