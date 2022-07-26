«أبيض الإلكترونية» يبدأ مشوار «مونديال كوبنهاجن»

كوبنهاجن (الاتحاد)



يبدأ منتخبنا غداً «الأربعاء» مشواره في النسخة الثانية لكأس العالم لكرة القدم الإلكترونية، التي تستضيفها العاصمة الدنماركية كوبنهاجن من 27 إلى 30 يوليو الجاري، تحت إشراف الاتحاد الدولي، وبمشاركة 24 منتخباً.

ويُشارك «أبيض الإلكترونية» للمرة الأولى في النسخة الحالية من البطولة، بعد تحقيقه إنجاز التأهل في يونيو الماضي، وتصدره لمجموعة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويُمثل منتخبنا لكرة القدم الإلكترونية في مونديال كوبنهاجن، ثلاثة لاعبين، وهم أحمد السويدي وسالم الحمادي وعلي الحمادي، ومحمود الكربي مديراً إدارياً للمنتخب.

ويبدأ منتخبنا منافسات الدور الأول لدوري المجموعات اليوم، حيث يخوض 5 مواجهات أمام منتخبات ألمانيا، وبيرو، وفرنسا، واليابان والسويد، ضمن المجموعة الثانية، فيما تقام مباريات الدور الثاني غداً.

وحرص اتحاد كرة القدم واتحاد الرياضات الإلكترونية على إعداد المنتخب للمشاركة في المونديال العالمي، عبر المعسكر الخارجي الذي دُشن في الدنمارك من 20 إلى 25 من الشهر الحالي.