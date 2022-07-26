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بوجبا.. «أضرار الغضروف»!

بوجبا.. «أضرار الغضروف»!
26 يوليو 2022 10:47

 
باريس (أ ف ب) 

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تعرّض بول بوجبا لاعب الوسط الدولي الفرنسي، المنتقل مؤخراً إلى يوفنتوس الإيطالي، لإصابة في ركبته اليمنى، ولن يسافر مع «السيدة العجوز» إلى تكساس لمواجهة برشلونة الإسباني في مباراة ودية، بحسب ما أعلن «البيانكونيري».
ونشر يوفنتوس بياناً عبر موقعه الإلكتروني، أوضح فيه أنه بعد الإبلاغ عن ألم في ركبته اليمنى، خضع بول بوجبا لصورة بالأشعة، كشفت عن وجود ضرر في الغضروف المفصلي».
وأضاف أن بوجبا سيخضع لاستشارة أخصائي بجراحة العظام خلال الساعات القليلة المقبلة.
ويتعين على نادي «السيدة العجوز» الذي يخوض حالياً جولة صيفية تحضيرية في الولايات المتحدة، مغادرة كاليفورنيا مؤقتاً إلى تكساس في دالاس، حيث يرتقب أن يواجه نادي برشلونة في مباراة ودية فجر الأربعاء، لكن الدولي الفرنسي لن يكون على متن هذه الرحلة.
وعاد بطل العالم بوجبا إلى يوفنتوس للمرة الثانية هذا الشهر بعقد حرّ، قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي انضم إليه بصفقة قياسية في 2016 بلغت 105 ملايين يورو.
وكان ابن التاسعة والعشرين أساسياً في تشكيلة المدرب ماسيميليانو أليجري التي فازت في افتتاح مباريات الجولة على تشيفاس جوادالاخارا المكسيكي 2-صفر.

يوفنتوس
برشلونة
بول بوجبا
أميركا
تكساس
مانشستر يونايتد
أليجري
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