5 سباحين يمثلون الإمارات في «ألعاب التضامن الإسلامي»

دبي (وام)

اعتمد اتحاد السباحة أسماء سباحي المنتخب المشاركين في النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، والمقررة بمدينة قونيا التركية من 9 إلى 18 أغسطس المقبل.

ويخوض منتخب الإمارات فعاليات هذه الدورة بـ5 سباحين وسباحات هم سالم غالب وسعيد أحمد فرج، والشقيقات مها ومهرة وميرة عبدالله الشحي، ويتنافس السباحون الـ5 في 4 سباقات لكل منهم.

ويخضع السباحون لبرنامج إعداد مكثف حالياً استعدادا لهذه الدورة، تتضمن برنامج تدريبات يومية في نادي الوصل، مع إمكانية إقامة معسكر قبل السفر لتركيا.

وكان منتخبنا قدم مشاركة ناجحة في بطولة العالم للسباحة بالعاصمة المجرية بودابست.

وأكد مروان حافظ الحتاوي مدرب المنتخب ارتفاع جاهزية السباحين المختارين للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، والتي تأتي ضمن أجندة بطولات المنتخب ومشاركاته الخارجية في 2022. وقال: جميع السباحين أبدوا التزاماً تاماً ببرنامج الإعداد بالدورة، وبالتدريبات اليومية المقامة حاليا بنادي الوصل، للمحافظة على جاهزيتهم وسعيا لتقديم مستويات متميزة في الدورة التي تشهد مشاركة عدد كبير من السباحين من مختلف الدول الإسلامية حول العالم. وأوضح أن كلاً من السباحين الخمس سيشارك في 4 سباقات خلال منافسات هذه الدورة، ما يمنحهم الفرصة لتقديم أفضل ما لديهم ومحاولة تحسين أرقامهم السابقة في محطة مهمة بمشوار مشاركاتهم الخارجية، وتحفيزاً لتحقيق الأفضل في البطولات المقبلة.