«تور دو فرانس 2024» خارج باريس!

برلين (د ب أ)

أكدت آن هيدالجو عمدة باريس أن هناك محادثات جارية بشأن إمكانية إنهاء نسخة 2024 من سباق فرنسا الدولي للدراجات «تور دو فرانس» خارج العاصمة الفرنسية.

ومنذ عام 1975 تقام المرحلة الأخيرة من تور دو فرانس في شارع الشانزليزيه الشهير، حيث توج الدنماركي يوناس فينجيجارد بلقبه الأول في السباق الفرنسي أمس «الأحد».

وتقام نسخة 2024 من تور دو فرانس خلال الفترة من 29 يونيو حتى 21 يوليو، حيث ينتهي السباق قبل خمسة أيام من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.

وأفادت تقارير بأن النسخة 111 من تور دو فرانس ستبدأ في توسكاني، مع ترشيح نيس كواجهة محتملة لاستضافة الجولة النهائية للسباق، وأكدت هيدالجو أنها تجري محادثات مع مدير السباق كريستيان برودهوم.

وقالت هيدالجو لصحيفة «لو باريسيان» اليوم لدى سؤالها عما إذا كانت المرحلة الأخيرة من نسخة 2024 لتور دو فرانس، ستقام خارج العاصمة الفرنسية: «سنرى، نناقش هذه المسألة مع كريستيان برودهوم، إنه موضوع مهم».