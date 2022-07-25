مران إضافي لثنائي البايرن في «الإجازة»!

ميونيخ (د ب أ)

خصص بايرن ميونيخ الألماني، اليوم، مراناً لساديو ماني وماتيس دي ليخت، المنضمين حديثاً للفريق، رغم أن اليوم إجازة رسمية للفريق من التدريبات.

وعاد بايرن ميونيخ بعد جولة استمرت لمدة أسبوع في الولايات المتحدة، ومنح المدير الفني جوليان ناجلسمان لاعبيه إجازة من التدريبات اليوم للتعافي، قبل بدء الاستعدادات النهائية للموسم الجديد.

لكن ماني ودي ليخت تدربا اليوم تحت قيادة مدرب اللياقة، حسب ما أعلنه النادي.

وكان ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق، قد رحل عن معسكر الفريق في الولايات المتحدة لحضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط يوم 21 يوليو الجاري، وقد توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وبعدها عاد إلى ميونيخ.

ووصل لاعب قلب الهجوم دي ليخت إلى معسكر بايرن في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، عقب انضمامه للفريق قادماً من يوفنتوس الإيطالي.

ويستهل بايرن ميونيخ مشواره في الموسم الجديد يوم السبت المقبل بمواجهة لايبزج في مباراة كأس السوبر الألماني، ثم يبدأ مشوار الدفاع عن لقب الدوري الألماني «بوندسليجا»، بعدها بستة أيام بمواجهة آينتراخت فرانكفورت حامل لقب الدوري الأوروبي.