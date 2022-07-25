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الرياضي

«شرطة أبوظبي» تحصد 10 ميداليات في «الألعاب العالمية»

«شرطة أبوظبي» تحصد 10 ميداليات في «الألعاب العالمية»
25 يوليو 2022 18:21

 
أبوظبي (الاتحاد)

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حصد فريق شرطة أبوظبي، المشارك بدورة الألعاب العالمية للشرطة والإطفاء بمدينة روتردام الهولندية، 6 ميداليات ذهبية، و3 فضيات، وواحدة برونزية في أول يومين للبطولة التي تختتم 31 يوليو الجاري.
وهنأ العقيد عصام عبدالله آل علي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، الفريق على تحقيقه إنجازاً متميزاً في منافساته مع فرق عالمية عريقة، مسجلاً أرقاماً رياضية جيدة، مع انطلاق البطولة، وبمشاركة فرق عالمية عريقة.
وأوضح أن البطولة يشارك فيها 14 لاعباً من شرطة أبوظبي، يتنافسون في 10 سباقات رياضية، تشمل السباحة، والدراجات الهوائية، والترايثلون، وألعاب القوى والملاكمة والتجديف الثابت ورفع الأثقال والكروس فت ونصف ماراثون «21 كيلو» والسباحة في البحر.
وحصد الميداليات الذهبية أحمد الشحي من قطاع المهام الخاصة في «رفع الأثقال»، وسعود الزعابي من قطاع العمليات المركزية في 800 متر «ألعاب القوى»، وعلي أحمد الكعبي من قطاع الموارد البشرية، في 100 متر فراشة سباحة، ومحمد عيسى الحوسني من أكاديمية سيف بن زايد في السباحة «100 متر حرة»، ومحمد الغافري، ومحمد عيسى، وعلي الكعبي، وأحمد الجهوري في السباحة 50 في 4 متر حرة، وسيف معيوف الكعبي من قطاع شؤون القيادة في الدراجات الهوائية «ضد الساعة».
وفاز بالميداليات الفضية الثلاث، الشعالي أحمد من قطاع المهام الخاصة في المشي «5000 متر» ضمن ألعاب القوى، وأحمد خلفان الجهوري من قطاع الموارد البشرية في السباحة «100 متر حرة»، ومحمد حسن الحمادي من قطاع المهام الخاصة في ألعاب القوى «الوثب الطويل»، فيما حاز على الميدالية البرونزية وليد النقبي من قطاع المهام الخاصة في الدراجات الهوائية «ضد الساعة».

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