فتح باب التسجيل في «جري سيتي الشارقة»



الشارقة (الاتحاد)



أطلق مجلس الشارقة الرياضي باب التسجيل في «جري سيتي سنتر الشارقة الداخلي» والمقرر إقامته يوم 7 أغسطس المقبل، ويقام للمرة الأولى، ضمن فعاليات صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، وخطط المجلس في تنظيم الفعاليات الرياضية المجتمعية، التي تحفز فئات المجتمع من مختلف الأعمار على ممارسة الرياضة.

تتضمن الفعالية إقامة سباقات لمسافات 800 متر و4 كلم و8 كلم لفئات المواطنين والمواطنات والفئة المفتوحة، وتستهدف مشاركة أكثر من 250 مشاركاً من الجنسين على أن يتم التسجيل عبر الرابط المخصص www.eevents.ae/ccs، وليغلق باب التسجيل قبل 48 ساعة من موعد الحدث.

وأشار ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، أن جري سيتي سنتر الشارقة الداخلي، يعد امتداداً للفعاليات المعتمدة في العام الحالي، وحرص المجلس على إتاحة الفرصة لمختلف فئات المجتمع لممارسة الرياضة بشكل سهل ومريح، وفي أجواء داخلية، تساعد على تحمل ارتفاع درجات الحرارة، في فترة الصيف، والأقبال على برامج المجلس الشيقة، حيث لاقت الأنشطة السابقة منذ بداية العام الحالي إقبالاً كبيراً، وحققت نجاحاً ملموساً، وهو ما يسهم في المضي قدماً في المرحلة المقبلة لتنظيم فعاليات جديدة.

وأضاف: ينظم الجري بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية، وعدد من الجهات والمؤسسات، منها سيتي سنتر الشارقة، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وخلطات للعطور ومركز الشارقة للتطوع، وسيكون هنالك تنسيق تام للخروج بشكل متميز على غرار الفعاليات السابقة التي حازت على إشادة المشاركين، مؤكداً أنه ستنطلق الفعالية بسباق 500 متر في الساعة 7 صباحاً، على أن ينطلق سباق 6 كلم في الساعة 7:10 صباحاً، وسباق 3 كلم ينطلق في الساعة 7:12 صباحاً على أن يتم تتويج الفائزين في المراكز الأولى لمختلف الفئات في الساعة 8:30 ليسدل الستار في الساعة التاسعة.

ودعا الدوخي محبي الرياضة والهواة والرياضيين ومختلف أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية للمشاركة في الجري الذي يحصل فيه كل مشارك على ميدالية تذكارية، بالإضافة إلى مختلف الفوائد الصحية والاجتماعية.