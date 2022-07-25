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«المسابقات الإنجليزية» تشدد عقوبات «شغب الجماهير»

«المسابقات الإنجليزية» تشدد عقوبات «شغب الجماهير»
25 يوليو 2022 17:30

مانشستر (رويترز)
أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم عن عقوبات صارمة جديدة لمواجهة اجتياح الملاعب واستخدام قنابل الدخان والألعاب النارية.
وشهدت نهاية الموسم الماضي عدداً متزايداً من حوادث اجتياح الملاعب، مع احتفال المشجعين بالألقاب أو الصعود للدرجات الأعلى أو النجاة من الهبوط.
ووقعت الكثير من المشاجرات في الملاعب كان باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس أحد أطرافها، بينما تعرض بيلي شارب لاعب شيفيلد يونايتد لهجوم من أحد المشجعين بعد هزيمة فريقه في دورة للترقي أمام نوتنجهام فورست.
وكانت قنابل الدخان والألعاب النارية، التي تستخدم منذ فترة طويلة في مناطق أخرى في أوروبا والعالم، نادرة نسبياً في إنجلترا، لكنها ظهرت بانتظام في الآونة الأخيرة في الملاعب الإنجليزية.
وقال مسؤولو مسابقات الدوري والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان: «اعتباراً من بداية الموسم الجديد، سيتم إبلاغ الشرطة عن جميع المخالفين الذين ستقوم الأندية بتحديدهم، ويمكن أن يؤدي هذا إلى فتح سجل جنائي دائم لهم، مما قد يؤثر على توظيفهم وتعليمهم وقد يؤدي إلى أحكام بالسجن».
وأضاف البيان: «علاوة على ذلك، فإن أي فرد سيقتحم أرض الملعب وكذلك المتورطين في استخدام ألعاب نارية أو قنابل دخان سيتم حظرهم تلقائياً من دخول الملاعب، وقد يتم تمديد هذا الحظر ليشمل الآباء المرافقين أو الأوصياء على الأطفال الذين يتورطون في هذه الأنشطة».
وقالت مسابقات الدوري إنها تعمل عن كثب مع الشرطة والقضاء لضمان أن يتم عقد محاكمات «تلقائية» بعد أي مخالفة.

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