الرجبي «نيولوك» بأفضل تصميم



دبي (الاتحاد)



أعلن اتحاد الرجبي عن اختيار التصميم الفائز في مسابقة أفضل تصميم لملابس منتخب الرجبي فئة الخمسة عشر لاعباً، وقامت لجنة الفرز والاختيار برئاسة عبد الرحمن بوخاطر عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الإعلام الحديث والمواقع الإلكتروني، بفرز التصاميم واختيار الأفضل، ومنذ انطلاق المسابقة في يونيو الماضي، استلمت اللجنة حوالي 300 تصميم، أغلبها من الإمارات، بجانب مصر والعراق وجنوب أفريقيا وبريطانيا ودول أخرى، حيث تم رفع ثلاثة تصاميم متميزة من الإمارات ومصر وجنوب أفريقيا لمجلس إدارة الاتحاد للتصويت على التصميم الفائز.

وأكد عبد الرحمن بوخاطر أن التصميم الفائز يعكس عمق التراث الإماراتي، متمثلاً في شكل إبداعي وألوان متناسقة تتماشى وتتوافق مع الثقافة الإماراتية، حيث يرمز التصميم إلى نقش من «الغترة» وأجنحة الصقر.

وأضاف أن المسابقة الهدف منها إشراك المواهب الشبابية في قصة نجاح الرجبي، ودمج المجتمع في أنشطة الاتحاد، وحققت المسابقة صدىً كبيراً في الوسط الرياضي، وأنجزت المهمة المرجوة منها، حيث فاز بالجائزة ماجد المصعبي، والبالغ قيمتها 10 آلاف درهم. وأبدى المصعبي سعادته بالجائزة، واعتزازه بالتراث الإماراتي الذي له الأثر في اختيار الألوان والتصميم.