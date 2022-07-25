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«يونايتد» يدشن معسكر إسبانيا

«يونايتد» يدشن معسكر إسبانيا
25 يوليو 2022 16:59

 
أبوظبي (الاتحاد)


دشن نادي يونايتد سبورت لكرة القدم بمدينتي أبوظبي والعين، المعسكر الإعدادي الصيفي، لفرق المراحل العمرية في العاصمة الإسبانية مدريد، وقص فريقا تحت 12 و 14 عاماً شريط البداية للتحضيرات التي درج النادي على إقامتها للاعبيه طوال الأعوام العشرة السابقة.
ويشارك في المعسكر 25 لاعباً للفئتين العمريتين، بإشراف إداري من المدرب جاسم المرزوقي، بينما يشرف على التدريبات مدربون إسبان، بموجب اتفاقية أبرمها يونايتد سبورت، مع شركة متخصصة في تدريب وتأهيل المواهب الكروية الصغيرة، تعزيزاً للجودة وإكساب اللاعبين تقنيات تدريبية وتأهيلية جديدة تعمق التجربة والفائدة.
من جانبه، أعرب الدكتور مبارك الكتبي رئيس نادي يونايتد عن رضاه من سير المعسكر الإعدادي، وإقبال اللاعبين على برامجه المتعددة، موضحاً أن المعسكرات الصيفية الأوربية لفرق يونايتد سبورت تهدف إلى إعداد الأبناء اللاعبين من النواحي الفنية والذهنية والبدنية، وفقاً لبرنامج علمي دقيق ومدروس تنفذه الأكاديمية الإسبانية.
وأضاف: في كل عام تخوض فرق يونايتد معسكراتها الصيفية الإعدادية، بالتناوب بين إسبانيا وإيطاليا، وهي معسكرات تأهيلية للاعب في جميع الجوانب، وأهمها السلوكية، حيث يبتعد اللاعب عن الروتين اليومي والأجهزة اللوحية، ويعتمد على نفسه طوال اليوم بعيداً عن أسرته.
وقال: نهدف من المعسكرات الصيفية لإعداد وتأهيل لاعبين ومواهب كروية محترفة فنياً وسلوكياً منذ الصغر، وكرة القدم وسيلة رائعة ننفذ بها مجموعة من البرامج التربوية والتأهيلية للاعب الصغير.

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