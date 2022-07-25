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الرياضي

ميسي ورفاقه يضربون جامبا أوساكا بـ«سداسية»

ميسي ورفاقه يضربون جامبا أوساكا بـ«سداسية»
25 يوليو 2022 16:52

أوساكا (د ب أ) 
حقق باريس سان جيرمان الفرنسي انتصاراً كبيراً أمام جامبا أوساكا الياباني وتغلب عليه 6-2 في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت الفريقين اليوم، في اليابان في ختام الجولة الآسيوية لسان جيرمان.
وتقدم سان جيرمان بهدفين سجلهما بابلو سارابيا ونيمار في الدقيقتين 28 و32 من ضربة جزاء ثم رد جامبا أوساكا بهدف سجله كيسوكي كوروكاوا في الدقيقة 33.
وأضاف نونو مينديز وليونيل ميسي الهدفين الثالث والرابع لسان جيرمان في الدقيقتين 37 و39 لينتهي الشوط الأول بفوز الفريق الفرنسي 4-1.
وفي الشوط الثاني، سجل نيمار الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 60، ثم أضاف هيروتو يامامي الهدف الثاني لجامبا أوساكا في الدقيقة 70 قبل أن يختتم كيليان مبابي التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.
ويستهل باريس سان جيرمان مشواره في الموسم بمواجهة نانت يوم الأحد المقبل في كأس السوبر الفرنسي، ثم يستهل مشواره في الدوري الفرنسي بمواجهة كليرمون فوت في السادس من أغسطس المقبل.

ليونيل ميسي
نيمار دا سيلفا
باريس سان جيرمان
جامبا أوساكا الياباني حامل اللقب
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