«الإمارات للسحوبات» ترعى «شباب السلة»

علي معالي (دبي)



ترعى مؤسسة الإمارات للسحوبات منتخب الشباب لكرة السلة، وبطولة الخليج المؤهلة إلى كأس آسيا، والتي تنطلق بصالة الوصل يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 6 منتخبات، هي الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعُمان وقطر، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل، ويتأهل البطل والوصيف إلى النهائيات القارية.

جاء إعلان الرعاية خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر اتحاد السلة في دبي، بحضور سالم المطوع أمين عام الاتحاد، رئيس اللجنة المنظمة، وبول شادر رئيس قسم التسويق والتواصل في مؤسسة الإمارات للسحوبات، ومحمد الحمادي المدير التنفيذي بالاتحاد، مقرر بطولة الخليج.

وأبدى سالم المطوع سعادته بالشراكة الحالية التي تصب في مصلحة وخدمة الطرفين، موجهاً الشكر إلى مؤسسة الإمارات للسحوبات لدورها في رعاية المنتخب، وقال: يتوجه مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي بالشكر لشركة الإمارات للسحوبات على هذا الدور الوطني في خدمة منتخب الشباب في الحدث المهم على مستوى الخليج وآسيا، وأيضاً لإنجاح الحدث الذي يقام على أرض الإمارات.

وقال: دعم رياضة السلة شيء مهم، خاصة لهذه المرحلة الشبابية، حتى نستطيع في النهاية تطوير منظومة اللعبة، من خلال وجود داعمين لها في الأحداث الرياضية، سواء على المستوى المحلي أو الخليجي أو القاري.

من جانبه، أكد بول شادر أنها المرة الأولى التي ترعى فيها مؤسسة الإمارات للسحوبات حدثاً رياضياً، وقال: نفخر بأن نكون الداعم الأول لمنتخب الشباب في البطولة الخليجية المؤهلة إلى نهائيات آسيا، والتي تعد واحدة من أقوى البطولات في المنطقة لهذه المرحلة السنية، وأن رعايتنا للحدث تأتي إيماناً منا بضرورة دعم الرياضة في الدولة، والتي تعتبر من أهم مجالات المشاركة المجتمعية التي تخص فئة الشباب.

وأضاف: ندعم المنتخب من أجل تحقيق طموحاته وتطلعاته ورفع علم الدولة في مختلف المحافل وبطولة الخليج المؤهلة لآسيا هي المحطة الأولى والمهمة لهذا الجيل الذي نعتبره مستقبل اللعبة، وأن مؤسسة الإمارات للسحوبات ترى أن هناك دوراً مجتمعياً ترغب في القيام به لدعم المبادرات البيئية المحلية، من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية المؤسسية التي تقودها.

وكشف بول شادر عن هناك مفاجآت كبيرة تنتظر اللاعبين والجماهير أثناء البطولة، ويتم الإعلان عنها في وقتها، وتعد من وسائل الدعم الخاصة للمنتخب، وكذلك للحضور الجماهيري المطالب بدعم «الأبيض» في هذه الفترة المهمة.