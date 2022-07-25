ألكاراس أصغر لاعب بين «الأوائل» منذ نادال

باريس (أ ف ب)

بات الإسباني كارلوس ألكاراس أصغر لاعب يصل إلى نادي الخمسة الأوائل في تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب «أيه تي بي» منذ مواطنه رافايل نادال عام 2005، وذلك بعدما بات خامساً على حساب النرويجي كاسبر رود وفق إصدار الاثنين.

وجاء صعود ابن الـ19 عاماً مركزاً واحداً إلى الخامس بعد وصوله إلى نهائي دورة هامبورج، حيث خسر الأحد أمام الإيطالي لورنتسو موسيتي الذي افتتح باكورة ألقابه، ما خوله الصعود 31 مرتبة إلى المركز الحادي والثلاثين.

ورغم سقوطه للمرة الأولى من أصل 6 مباريات نهائية في مسيرته الشابة، ضمن ألكاراس صعوده إلى المركز الخامس بمجرد وصوله إلى النهائي، ليصبح عن 19 عاماً وشهرين و20 يوماً أصغر لاعب يصل إلى هذا المركز منذ نادال الذي حقق ذلك في 9 مايو 2005 عن 18 عاماً و11 شهراً و6 أيام.

وشهد تصنيف هذا الأسبوع صعود الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 6 مراكز إلى الرابع والعشرين بعد وصوله إلى نصف نهائي هامبورج، والنمساوي دومينيك تيم 75 مرتبة إلى المركز 199 بعد وصوله في دورة جشتاد السويسرية إلى أول نصف نهائي له منذ 14 شهراً.

وبقي الروسي دانيال مدفيديف متصدراً للتصنيف أمام الألماني ألكسندر زفيريف ونادال واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس توالياً، فيما استمر الصربي نوفاك ديوكوفيتش في مركزه السابع الذي هبط إليه رغم تتويجه بلقب بطولة ويمبلدون، وذلك بسبب قرار «أيه تي بي» عدم احتساب نقاط ثالثة البطولات الأربع الكبرى اعتراضاً على حظر مشاركة الروس والبيلاروس على خلفية غزو أوكرانيا.

وفي تصنيف رابطة المحترفات «دبليو تي أيه»، لم يطرأ أي تعديل يذكر على تصنيف العشرين الأوليات مع بقاء البولندية إيجا شفيونتيك في الصدارة.

ولا تزال شفيونتيك متقدمة بفارق كبير يبلغ 3860 نقطة أمام الإستونية أنيت كونتافيت الثانية التي نالت 150 نقطة إضافية الأسبوع المنصرم، وذلك بوصولها إلى نهائي دورة هامبورج، حيث خسرت أمام الأميركية برناردا بيرا التي توجت بطلة في ثاني مشاركة على التوالي بعدما أحرزت قبلها بأسبوع لقب بودابست، ما سمح لها بالصعود 27 مرتبة إلى المركز الرابع والخمسين.

وكان صعود الإسبانية جاربيني موجوروسا مركزاً واحداً لتصبح ثامنة على حساب الأميركية دانييل كولينز، التغيير الوحيد في نادي العشر الأوليات، فيما كان ارتقاء التشيكية باربورا كرايتشيكوفا إلى المركز الثامن عشر على حساب الروسية فيرونيكا كودرميتوفا التغيير الوحيد بين العشرين الأوليات.