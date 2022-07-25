رامزي يستعيد «ذاكرة الانتصارات»



دبي (الاتحاد)



استعاد الأسكتلندي ريتشي رامزي «ذاكرة الانتصارات»، بحصد لقب «كازو كلاسيك»، وهو «الرابع» له، في جولة دي بي وورلد، والأول منذ عام 2015، ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى البطولة الختامية للموسم التي تقام في عقارات جميرا للجولف في دبي خلال نوفمبر المقبل.

وحقق رامزي الفوز بلقب البطولة التي أقيمت في نادي هيل سايد بمدينة ساوثبورت الإنجليزية، في عطلة نهاية الأسبوع، ليحصد 400 نقطة، رفع بها رصيده الإجمالي هذا الموسم إلى 943 نقطة، ليتقدم 37 خطوة، ويصبح بالمركز العشرين في ترتيب الموسم الحالي، لجولة دي بي وورلد التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية.

وقال رامزي: «الأهم أنني قطعت وعداً لابنتي، بأن أحضر لها الكأس، وهذا اللقب لها، إنه شعور لا يصدق، ومررت ببعض الأوقات السيئة خلال العامين الماضيين، إلا أنني كنت أعرف أن أدائي جيد.»

واستفاد الإنجليزي بول وارينج، من المركز الثاني بحصد 305 نقاط، رفع بها رصيده الإجمالي إلى 456.4 نقطة، وتقدم 88 خطوة ليصبح في «المركز 63».

وبقيت صدارة ترتيب جولة دي بي وورلد على حالها، حيث يتصدر الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي برصيد 2993.1 نقطة، والذي تُوج بلقب الجولة ثلاث مرات أعوام 2012، 2014 و2015.

وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للجولف المخصصة لمنافسات جولف الرجال المحترفين إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم، منها البطولات التي تقام في الإمارات وهي أبوظبي إتش إس بي سي، دبي ديزرت كلاسيك، رأس الخيمة، ورأس الخيمة كلاسيك، وجولة دي بي وورلد.