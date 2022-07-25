«زامير» بطل كأس الوثبة في «مضمار تاجلياكوزو»



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج المهر «زامير» لكلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة ماركو مونتريسو، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز بريميوم لمسافة 1350 متراً، البالغة جائزته 10120 يورو، برعاية «النسخة الـ 14» لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، والذي أقيم بمضمار تاجلياكوزو الإيطالي.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وهو حدث دولي مهم يجري تنظيمه في العديد من البلدان، وذلك بهدف الترويج لسباقات الخيول العربية الأصيلة في جميع أنحاء العالم.

واجتذب السباق 8 من الخيول في سن ثلاث سنوات فقط، وتمكن «زامير» من حصد اللقب، بفارق 4 أطوال عن «دايمانتيد اتركسنتا» للمالك الفيرو ميرو، بقيادة الفارس عبدالله الرحراس وإشراف إم ناردوزي، ومسجلاً 1:35:40 دقيقة، وتبعه «دوماس» للمالك والمدرب ستيفانو ميتيني، بقيادة جيرمانو مارسيللي.

ومن جهة أخرى، يواصل المهرجان رحلاته المكوكية حيث ينطلق غداً «الثلاثاء»، كأس الوثبة ستاليونز ـ بنجالي دالبريه، لمسافة 2100 متر، بمضمار داكس الفرنسي، بمشاركة 12 مهرة في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 18 ألف يورو.

وأبرز الخيول التي تنافس على اللقب المهرة «أسماء» لياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة أورتيز مندزابل، وتنحدر المهرة من نسل «جنرال» والفرس «فزه».

وتنافس على اللقب أيضاً نخبة من المهرات، تتقدمها نوار، نزوا، ليدي مرتجز، جلبينا دو بوزلس، ناديا دو لوب، نور عزاز، سمراء الشاهنية، الأبية، جولي دو فاوست، وشاكرة فاتالا.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.