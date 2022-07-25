«الشطرنج» يعلن الأجندة المحلية والدولية



دبي (الاتحاد)

استعرض اتحاد الشطرنج الأجندة المحلية والدولية، والتي تتضمن إقامة بطولة الإمارات في سبتمبر المقبل، ويعقبها الدوري العام خلال أكتوبر، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة في ديسمبر، بجانب وضع برامج للمشاركة في بطولات العالم للمراحل السنية.

ويستعد المنتخب حالياً للمشاركة في الأولمبياد العالمي للشطرنج رقم 44 بمدينة تشيناي الهندية من 27 يوليو الجاري إلى 10 أغسطس المقبل، وتتضمن الأجندة أيضاً بطولة العالم تحت 14 و16 و18 عاماً في رومانيا من 5 إلى 17 سبتمبر.

وشدد تريم مطر تريم رئيس الاتحاد، على التنسيق مع الأندية في المرحلة المقبلة، من أجل تطوير لعبة الأذكياء، والوصول بها إلى المحافل الدولية، وتحقيق الهدف الأسمى، وهو رفع علم الدولة، من خلال حصد الإنجازات، مشيراً إلى ضرورة بدء زيارات الأندية الشطرنجية الأعضاء، من أجل ربط فكر الاتحاد مع خطط الأندية بالشكل الذي يسهم في رفع المستوى الفني للاعبين واللاعبات، خاصة أن الأندية الشريك الاستراتيجي للاتحاد .

وأضاف أن الاتحاد سيأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات من مجالس إدارات الأندية، والعمل على ضبط منظومة العمل من أجل دمج عمل الاتحاد مع الأندية .

وقال عبدالكريم المرزوقي الأمين العام للاتحاد، إن الاجتماع تناول عدداً من التقارير المالية والإدارية والفنية، من بينها التقرير المالي الذي قدمه عمر النعيمي الأمين المالي عن وضع الاتحاد والمتطلبات في المرحلة المقبلة، كما قدم سلطان الطاهر برنامج النشاط المحلي والدولي والمشاركات الخارجية للمنتخب من أجل اختيار لاعبي المنتخب للمشاركة في البطولات العربية والآسيوية والدولية المقبلة، والحرص على الدفع باللاعبين واللاعبين في كل البطولات، لرفع التصنيف الدولي والاحتكاك مع المدارس الشطرنجية المختلفة.