«دبي المفتوحة» لأكاديميات الكرة أكتوبر المقبل

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس دبي الرياضي واتحاد الكرة عن تنظيم النسخة الأولى من بطولة دبي المفتوحة للأكاديميات، وذلك في إطار تكامل الجهود بين الطرفين لتطوير العمل في مختلف المجالات وخصوصاً في تطوير قطاع الناشئين بأندية دبي والقطاع الخاص.

وتمثل البطولة الجديدة إضافة مهمة لقطاع الناشئين وأكاديميات كرة القدم في دبي، وسيتم تنظيمها خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى مارس 2023، للفئات العمرية (8 و9 و10 و12 و14 و16 و18 سنة) بنين وبنات، وذلك بالتعاون مع شركة إنسبيراتوس (ISD) المستضيف للمباريات على ملاعب مدينة دبي الرياضية لكرة القدم وشركة دلتا للفعاليات الرياضية (Delta).

كما يأتي تنظيم البطولة استكمالاً للجهود التي بذلها مجلس دبي الرياضي في هذا المجال من خلال تنظيم 5 نسخ من بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم التي أقيمت في مدينة دبي الرياضية وحققت نجاحاً فنياً كبيراً، كما ساهمت في زيادة عدد الأكاديميات في دبي وظهور مواهب كروية ناشئة واعدة.

وتم الإعلان عن إمكانية المشاركة في البطولة المقبلة للأكاديميات التابعة لأندية دبي والأكاديميات الرياضية الخاصة المرخصة بإمارة دبي، وكذلك مشاركة الأندية والأكاديميات المنتمية للدرجة الثالثة والثانية في مسابقات اتحاد الكرة، حيث ستستقطب البطولة مشاركة أكثر من 2000 لاعب أسبوعياً من أكثر من 100 فريق في مختلف الفئات العمرية يمثلون 40 أكاديمية كرة قدم معتمدة.