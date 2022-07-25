«أزمة أبرو» تدخل منعطفاً جديداً بين خورفكان والباطن

فيصل النقبي (الفجيرة)



دخلت أزمة الأنجولي فابيو أبرو لاعب خورفكان منعطفاً جديداً، بعد وصول «البطاقة الدولية»، من «الفيفا»، بعد تطورات الأسابيع الماضية بين اللاعب والباطن السعودي ناديه السابق، وخورفكان الذي وقع له عقداً لمدة عامين.

وتستعد إدارة «النسور» لإعلان التعاقد رسمياً مع أبرو خلال يومين، بعد وصول البطاقة الدولية للاعب، وانتظامه في المعسكر الخارجي للفريق بهولندا.

وتفاقمت «أزمة أبرو» بين خورفكان والباطن، حيث تدخل الاتحاد الدولي في القضية، لحسم الجدل حول «البطاقة الدولية».

وبدأت فصول الحكاية، عندما وصل أبرو إلى الإمارات، رفقة وكيله البرتغالي، وقام بتوقيع عقد مع خورفكان لمدة عامين، بعد انتهاء عقده مع الباطن، إلا أن الأحداث تسارعت عندما أعلن الباطن التجديد للاعب لمدة 3 أعوام، بسبب بند في العقد يتيح له ذلك، بعد إخطار اللاعب قبلها بفترة، وأكد ناصر الهويدي رئيس نادي الباطن، أن الخطوة قانونية، بسبب بند التجديد التلقائي، وأن اللاعب لا يجوز له التوقيع لنادٍ آخر، رغم أن أبرو ووكيله يشددان على عدم وجود موافقة منهما على «التجديد التلقائي».

وأعلن الباطن أن الاتحاد السعودي لن يسلم البطاقة الدولية للاعب إلى خورفكان بسبب صحة العقد الجديد الموقع من ناديه، وأن أبرو يعتبر لاعباً حالياً بالباطن.

وشدد ناصر الهويدي في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» صحة موقف ناديه من القضية بأكملها، مشيراً إلى أن تسليم البطاقة الدولية للاعب من «الفيفا» لا يعد إجراءً نهائياً، أو لمصلحة طرف على آخر، وأنهم حاولوا التواصل مع إدارة خورفكان للوصول إلى «حل ودي»، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل.

وأشار الهويدي إلى أن تسليم البطاقة الدولية للاعب، وهي «بطاقة بديلة» لا يعد حاسماً من الناحية القانونية، حيث إن القضية ما زالت في البداية، ويواصل الباطن السعي من أجل ضمان حقوقه كاملة ومحاسبة اللاعب، لأن النادي دفع أموالاً كثيرة في عقد اللاعب، وقال: واثق من صحة موقف الباطن، وأنه سيربح القضية، وأجراء خورفكان بشأن «البطاقة الدولية» اعتراف منه بوجود عقد واضح للاعب مع الباطن.

وأضاف: بند تجديد اللاعب مُلزم للطرفين، حيث ينص العقد بوضوح على آلية التجديد بمجرد إعلان النادي بذلك الشأن.

وشدد الهويدي على العلاقة المتميزة بين الأندية السعودية والإماراتية، وقال: الباطن لم يرغب في تصعيد الموقف، ولكن في النهاية لابد من الدفاع عن حقوق النادي.

ولم تعلق إدارة خورفكان على هذه التصريحات، واكتفت برسالة رسمية عن طريق اتحاد كرة القدم إلى «الفيفا» تطلب بطاقة أبرو الذي وقع عقداً جديداً مع «النسور» بصفته لاعباً حراً، بلا التزامات، وأكدت مصادر قريبة من النادي، أن الإدارة تسلمت رداً من الاتحاد الدولي يفيد وصول البطاقة، وأن الأمور قانونية في التعاقد معه.

وأكد مصدر مقرب من وكيل اللاعب البرتغالي لـ «الاتحاد»، أن البطاقة الدولية وصلت إلى خورفكان، ليتم تسجيل اللاعب قانونياً، حيث إن أبرو أخطر الباطن بعدم التجديد معه قبل 6 شهور من نهاية عقده الأصلي، وبالتالي فإن العقد الجديد غير قانوني، ولم يتم الاتفاق عليه من الطرفين.

ومن جانبها، سلكت إدارة خورفكان الطريق القانوني الصحيح، لتوضيح موقفها، حيث اكتفت بالمراسلات الرسمية، وتولت الإدارة القانونية بالنادي الملف، وتم التواصل مع اللجان المختصة باتحاد الكرة و«الفيفا» حول اللاعب وصحة موقفه، ولم تلجأ إلى التصريحات ثقة بصحة موقفها القانوني من التعاقد.

من جانبه، قال المستشار هاني عبدو خبير اللوائح الرياضية أن «الفيفا» والاتحاد القاري أجاز توقيع اللاعب لعقد جديد مع نادٍ آخر، في العقود التي تتضمن بنوداً لـ «التجديد التلقائي»، ولكن ضمن شروط التعاقد الموضوعة في عقد النادي واللاعب، ولا يجوز أن تنتهي العلاقة التعاقدية ببنهما من دون تطبيق الشروط الموجودة في العقد الأصلي.

وأضاف أن اللاعب الذي لا يلتزم بالشروط يعرض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية، أما في حال الالتزام بشروط التعاقد إن وجدت، أو تنازل طرف عن حقوقه رسمياً، مقابل عدم التجديد، فإن الوضع يكون قانونياً تماماً بالنسبة للاعب والنادي.

وحول الموقف القانوني لفابيو أبرو، قال: إن العقد الموقع بين النادي واللاعب هو «كلمة الفصل» فيما يتعلق بهذه القضية، لأن العقد الأصلي يؤخذ به، خاصة في حال وجود شروط معينة لـ «التجديد التلقائي»، أو أي اتفاق محدد بين اللاعب والنادي.