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«دراجات الإمارات» يتطلع إلى استعادة اللقب في «فرنسا 2023»

«دراجات الإمارات» يتطلع إلى استعادة اللقب في «فرنسا 2023»
25 يوليو 2022 13:12

باريس (الاتحاد)

أُسدل الستار على سباق فرنسا للدراجات، وتُوج الدنماركي جوناس فينجارد، سائق فريق «جومبو فيسما» باللقب، فيما جاء السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات في المركز الثاني للترتيب العام. 

تضمنت المرحلة الحادية والعشرين والأخيرة من الطواف، سباقاً نهائياً حماسياً نحو «الشانزليزيه»، فاز فيه البلجيكي جاسبر فيليبسن، وبذلك انتهت الجولة التي سجل فيها فريق الإمارات الفوز في ثلاث مراحل، فضلاً عن فوزه بالقميص الأبيض، والاحتفاظ بالقميص الأصفر لخمسة أيام متتالية.
وقال بوجاتشار: «كانت الجولة لهذا العام رائعة، خاصة بالنسبة إلى جمهور رياضة الدراجات الذي استمتع بعروض رياضية مذهلة طوال مراحل الجولة كما كنا نأمل، وفاز منافسي فينجارد باللقب، إذ أثبت أنه كان الدراج الأقوى هذا العام، الأمر الذي يزيدني عزيمة وإصراراً على العودة في العام المقبل لانتزاع اللقب منه.
وشهدت جولة فرنسا 2022 انسحاب عدد من دراجي فريق الإمارات بسبب المرض أو الإصابة، بمن فيهم فيجارد ستيك لاينجن وجورج بينيت اللذان أصيبا بفيروس «كوفيد-19»، بينما انسحب مارك زولر بسبب مشاكل معدية، وتعرَّض رافال مايكا لإصابة عضلية. 

وقدَّم الدراجون المتبقون من تشكيلة فريق الإمارات أداء قوياً، وبذلوا قصارى جهدهم في السباق نحو باريس، وهم يتطلعون الآن إلى استعادة اللقب في جولة فرنسا 2023.

الإمارات
الدراجات الهوائية
فريق الإمارات للدراجات
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باريس
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