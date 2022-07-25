12 فريقاً في «كواترو للأكاديميات الخليجية»

عجمان (الاتحاد)

أعلن مركز «كواترو» الرياضي عن مشاركة 12 أكاديمية من دول الخليج العربي، في النسخة الخامسة من بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم والتي تنطلق بعد غدٍ «الأربعاء»، للاعبين تحت 14 سنة مواليد 2008 و2009، وفئة تحت 12 سنة مواليد 2010 و2011.

تقام البطولة تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، وإشراف وتنظيم مركز كواترو الرياضي، بالتعاون مع اتحاد كرة القدم، وتحظى البطولة التي ستقام على ملاعب كواترو في عجمان، والتي تستمر حتى الثاني من أغسطس المقبل، بدعم دائرة التنمية السياحية في عجمان، ومتابعة اللجنة الأولمبية الوطنية متمثلة في الاكاديمية الأولمبية الوطنية، كما تحظى برعاية خاصة من شركة لافيش للعطور الراعي الرسمي للبطولة، ومركز هانوفر الطبي.

ويهدف التجمع الخليجي إلى بناء شخصية اللاعبين الصاعدين من خلال إدخالهم أجواء البطولات الرسمية وغرس طموح الفوز والروح الرياضية لديهم، ورفع المستويات الفنية للفرق من خلال المنافسة مع المدارس الكروية الخليجية، واكتشاف وصقل المواهب الكروية واكتساب الخبرات الرياضية.

وخلال المؤتمر تم الإعلان عن تفاصيل نظام البطولة والذي يقضي بمشاركة 7 لاعبين أساسيين مع حارس المرمى لفريق 12 سنة و8 لاعبين مع حارس المرمى لفريق 14 سنة، وستكون مدة كل مباراة 30 دقيقة بواقع 15 دقيقة لكل شوط.

وتتنافس الفرق المشاركة بنظام المجموعات والدوري من دور واحد، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الأربعة والذي سيكون بنظام خروج المغلوب بينما سيلعب الثالث من كل مجموعة مباراة لتحديد المركز الخامس.

قال عبد العزيز عبد الله، المدير العام لمركز كواترو الرياضي، مدير البطولة: «سعادتنا كبيرة بتنظيم هذا التجمع الخليجي الكبير من حيث عدد الفرق المشاركة واللاعبين وأيضا من خلال أهميته التي تتجاوز الجوانب الرياضية والفنية لتصل إلى مرحلة التبادل الثقافي والمعرفي بين الأشقاء في الخليج، وتعزيز الأخوة بين أبناء دول مجلس التعاون».

وأضاف: «نجحنا في الدورات الأربع الماضية في تنظيم البطولة بشكل مميز، ونسعى من خلال هذه النسخة إلى الارتقاء بمستوى البطولة تنظيمياً وفنياً، في إطار تنافس رياضي شريف يرتقي باللعبة إلى أعلى درجات الإبداع، ويساهم في المستقبل في تطوير مستوى الرياضة على مستوى الإمارات بشكل خاص ومستوى الخليج بصورة عامة».