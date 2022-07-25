سيميوني يرفض ساؤول وموراتا!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يسعى أتلتيكو مدريد الإسباني للتخلص من ساؤول نيجيز متوسط الميدان، والمهاجم ألفارو موراتا، اللذين كانا معارين لتشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي على التوالي، وعادا إلى «الواندا ميتروبوليتانو» هذا الصيف.

وهناك أكثر من سبب لرغبة «الروخي بلانكوس» في الاستغناء عن خدمات النجمين، أو على الأقل إعارتهما مرة أخرى، الأول أن إدارة النادي ترغب في توفير راتبهما الكبير، والثاني أن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني، لا يدخلهما في حساباته الفنية.

ورفض تشيلسي تمديد إعارة ساؤول، أو تفعيل بند الشراء فيه، والشيء نفسه بالنسبة لليوفنتوس مع موراتا.

وذكرت صحيفة ماركا أن أحداً لا يشكك في موهبة وإمكانيات أي من اللاعبين، ولكن الحقيقة أن سيميوني لديه العديد من اللاعبين الذين يعتمد عليهم بالفعل في وسط الملعب والهجوم، وإذا حدث وبقي اللاعبان في الفريق، ولم يتلق أي منهما عرضاً مناسباً، سيكون مضطراً لاستفادة منهما بأي طريقة، حتى لو بصفة «خيارات الملاذ الأخير»، والتي لا ترقى إلى وضع نجوم الفريق الأساسيين.

وكشفت الصحيفة النقاب عن أن إيه إس روما الإيطالي أبدى اهتماماً بالحصول على خدمات ساؤول، وإن يوفنتوس عينه على موراتا مرة أخرى، ولكن بشروط مختلفة تماماً عن تلك التي كانت موجودة في عقد الإعارة السابق، والتي تتضمن خياراً للشراء مقابل 35 مليون يورو. ويأمل «السيدة العجوز» بدء مفاوضات جديدة لضم المهاجم الدولي الإسباني بتكلفة أقل كثيراً من الموجودة في عقد الإعارة الأول، وفقاً لما أكدته شبكة سكاي إيطاليا.

وتبحث إدارة «الأتليتي» بالفعل عن عروض إعارة جديدة لهذين اللاعبين هذا الصيف، للتخلص من راتبيهما الكبير، وحتى يمكنها تقليل هيكل الرواتب.

وفي حالة رحيل ساؤول «27عاماً» على وجه الخصوص، ستكون هناك إمكانية أمام «الروخي بلانكوس» للدخول في مفاوضات حقيقية مع فالينسيا الإسباني، من أجل ضم لاعب الوسط كارلوس سولير، بينما ينتظر يوفنتوس رد «الأتليتي» بشأن التفاوض مجدداً بالنسبة لألفارو موراتا «29عاماً»، إذ لا ينكر «البيانكونيري» ما يمثله هذا المهاجم الإسباني الهداف من أهمية كبيرة لهجوم «السيدة العجوز».