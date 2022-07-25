«أبيض الشباب» يطارد ربع نهائي «كأس العرب»



أبها (الاتحاد)



يلتقي منتخب الشباب، في الساعة العاشرة مساء غد «الثلاثاء»، مع اليمن، على ملعب نادي ضمك، ضمن الجولة الثالثة، لدور المجموعات، في كأس العرب تحت 20 عاماً، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في مدينة أبها.

وتعادل «أبيض الشباب» مع الأردن 1-1، في الجولة الأولى، وسجل هدف المنتخب هزاع سبيت خاطر.

ويحتاج «أبيض الشباب» إلى الفوز في مباراة الغد بهدفين نظيفين على الأقل، لتصدر المجموعة الثانية، والتأهل إلى ربع النهائي، خاصة بعد فوز الأردن على اليمن بهدف، ضمن الجولة الثانية، برصيد 4 نقاط، يليه منتخبنا وله نقطة، واليمن ثالثاً من دون نقاط.

وأكد فرانك أورتيجا مدرب المنتخب أن اللاعبين في أتم الجاهزية للمواجهة المصيرية، ضمن مشوار المنتخب في البطولة، معرباً عن ثقته الكبيرة في قدرتهم على تحقيق الفوز بعدد وافر من الأهداف لتصدر المجموعة والتأهل إلى ربع النهائي، وحذر أورتيجا من صعوبة المباراة أمام اليمني، الذي يسعى لتقديم أداء قوي لتعويض خسارته أمام الأردن.

ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عاماً، أول كل مجموعة من المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل منتخبين في المركز الثاني.