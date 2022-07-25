هالاند يتصدر «أفضل البدايات» لمهاجمي «السيتي» في 12 دقيقة!



عمرو عبيد (القاهرة)



يترقب الجميع انطلاق مباريات «السيتي» الرسمية، لبدء حصر أهداف هالاند المتوقع تسجيلها هذا الموسم، إلا أن قيمة النرويجي الفنية والتسويقية وقوة مواجهة «البايرن» الودية التي أحرز فيها «الدبابة» هدفه الأول، أوجدت مجالاً للمقارنة المُبكرة مع «ضربة بداية» جميع مهاجمي «البلومون»، خلال السنوات الأخيرة، ومن المنطقي أن تُجرى المقارنات بين الهدافين، خلال المباريات الرسمية، إلا أن هدف هالاند الأول مع مانشستر سيتي في شباك بايرن ميونيخ، بعد 12 دقيقة فقط «ودياً» ضرب القواعد عرض الحائط،، ووضع النرويجي مُبكراً في صدارة قائمة «أفضل البدايات» لمهاجمي «السيتي»!

هالاند سبق «الأسطوري» أجويرو بهدفه «الودي»، لأن هداف «السماوي» التاريخي، غاب عن استعدادات الفريق الأولى، في موسم 2011-2012، وظل فوق مقاعد البدلاء أمام إنتر ميلان في البطولة الودية، وهو ما تكرر في مباراة الدرع الخيرية مع مانشستر يونايتد، لأن روبرتو مانشيني، رأى أن الأسطوري الأرجنتيني ليس جاهزاً بدنياً في ذلك الوقت، وانتظر بعد أسبوعين من انتقاله ليُشركه «بديلاً» أمام سوانزي سيتي في افتتاح «البريميرليج»، ليُسجل أجويرو أول أهدافه بعد 9 دقائق من دخوله الملعب، قبل إضافة الهدف الثاني نهاية المباراة.

وتأخر الإعلان عن انتقال بالوتيلي من صفوف «الأفاعي» إلى «البلومون» حتى 12 أغسطس 2010، بعد انتهاء تحضيرات الموسم، وشارك «المُشاغب» للمرة الأولى «بديلاً» أمام تيميشوارا الروماني، في مؤهِّلات دوري الأبطال، وسجّل «سوبر ماريو» هدفاً بعد 15 دقيقة، فاز به «السيتيزن»، أما المهاجم القدير إدين دجيكو، فانتقل إلى «السيتي» خلال يناير 2011، واحتاج إلى لعب 3 مباريات أساسياً، قبل أن يفتتح سجله التهديفي بعد 260 دقيقة، وجاء الهدف في شباك الفريق «المغمور» نوتس كاونتي، خلال مرحلة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

كما انطلق «عداد أهداف» الفرنسي أنيلكا في موسم 2002-2003، بعد 286 دقيقة، خلال مباراته الرابعة أمام إيفرتون في الدوري، بينما غاب الأرجنتيني تيفيز عن أغلب وديات 2009-2010 بسبب الإصابة، وأحرز هدفه الأول في كأس الرابطة أمام كريستال بالاس بعد 165 دقيقة في 3 مباريات، وكذلك انتقل التوجولي أديبايور إلى «البلومون» بعد بداية التحضير لموسم 2009-، 2010 وظهر للمرة الأولى خلال الهزيمة 0-1 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وبعد خوض 4 مباريات ودية، من دون تسجيل جاء هدفه الأول في افتتاح «البريميرليج»، بعد 3 دقائق أمام بلاكبيرن.

وشهد الموسم الاستثنائي 2020-2021، مشاركة فيران توريس في 4 مباريات بإجمالي 190 دقيقة، قبل أن يضع «بصمته الأولى» أمام بيرنلي في كأس الرابطة، بينما سجّل البرازيلي جيسوس للمرة الأولى بعد 137 دقيقة عقب انتقاله في يناير 2017 بهدف في الدوري بمرمى وستهام.