بيراميدز يطلب حكاماً أجانب لمباراة الزمالك

القاهرة (د ب أ)



طالب نادي بيراميدز بحكام أجانب لمباراته مع الزمالك المقرر لها أول أغسطس المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، إنهم طالبوا في خطاب رسمي لاتحاد الكرة المصري باستقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك.

وأضاف: المباراة حساسة ومهمة في ظل صراع صدارة الدوري المصري، والفريق

هدفه مواصلة الانتصارات، وأوضح أن هدف فريقه المنافسة على لقب الدوري المصري حتى اللحظة الأخيرة.

وحقق بيراميدز فوزاً كبيراً علي ضيفه الإسماعيلي برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ26 لمسابقة الدوري المصري.