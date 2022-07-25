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الرياضي

أموسان.. ذهبية ورقم قياسي في 110 ثانية!

أموسان.. ذهبية ورقم قياسي في 110 ثانية!
25 يوليو 2022 10:56

 
يوجين (أ ف ب) 

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أحرزت النيجيرية توبي أموسان اللقب العالمي لسباق 100 متر حواجز، بعد أقل من ساعتين على تحطيم رقمه القياسي العالمي، في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.
وقطعت أموسان 12.06 ثانية محققة رقماً قياسياً جديداً، لكن لم يتم اعتماده بسبب الرياح القوية «2.5 م/سا» وذلك بعدما حققت قبل ساعة و50 دقيقة في نصف النهائي 12.12 ثانية، محطمة رقم الأميركية كندرا هاريسون 12.26 ثانية، منذ 22 يوليو 2016 في دورة الألعاب الأولمبية في لندن، وعادت الفضية إلى الجامايكية بريتاني أندرسون «12.23 ثانية»، والبرونزية لبطلة الأولمبياد البورتوريكية ياسمين كاماتشو كوين «12.23 ثانية».
ونجحت أموسان، البالغة من العمر 25 عاماً، أخيراً في ترجمة سيادتها على السباق، معوضة خيبتها في النسخة الأخيرة في الدوحة 2019، وأولمبياد طوكيو الصيف الماضي، عندما حلت رابعة.

نيجيريا
أميركا
بطولة العالم لألعاب القوى
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