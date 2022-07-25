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دوبلانتيس يفك النحس برقم عالمي

دوبلانتيس يفك النحس برقم عالمي
25 يوليو 2022 10:54

 
يوجين (أ ف ب)


فكَّ السويدي أرمان «موندو» دوبلانتيس نحسه، في بطولات العالم لألعاب القوى بأفضل طريقة ممكنة، متوجاً بالذهبية، مع رقم قياسي عالمي في مسابقة القفز بالزانة في النسخة الثامنة عشرة في مدينة يوجين الأميركية.
وقفز دوبلانتيس 6.21 متر في محاولته الثانية، بعدما ضمن الذهب العالمي الذي ينقص خزائنه، ماحياً رقمه القياسي الذي كان سجله في بطولة العالم داخل قاعة، وهو 6.20 متر في مارس الماضي في بلجراد، علما أنه حقق أفضل قفزة في الهواء الطلق في 30 يونيو الماضي في لقاء ستوكهولم الماسي على الملعب الأولمبي في العاصمة السويدية بقفزه 6.16 متر.
وكان البطل الأولمبي للمسابقة حل تاسعاً في نسخة «لندن 2017»، ووصيفاً في نسخة «الدوحة 2019».
وعادت الفضية للأميركي كريستوفر نيلسن «5.94 متر» بفارق المحاولات أمام الفيليبيني إرنست جون أوبيينا صاحب البرونزية.
وبعدما نجح السويدي في ضمان الميدالية الذهبية 6 أمتار من المحاولة الأولى، دخل في منافسة مع نفسه، فتخطى في الوهلة الأولى حاجز 6.06 متر، محطماً الرقم القياسي لبطولة العالم «6.05 متر»، الذي كان صامداً منذ نسخة «إدمونتون 2001»، عبر الأسترالي دميتري ماركوف، ثم فقط الانتقال مباشرة الى حاجز 6.21 متر، في محاولة لتحطيم الرقم القياسي العالمي.
فشل في المحاولة الأولى، لكنه نجح في الثانية أمام تشجيعات الجماهير الغفيرة التي حضرت منافسات اليوم الأخير من الألعاب.

السويد
أميركا
بطولة العالم لألعاب القوى
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