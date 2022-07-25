فيليكس..«القياسية 20»



يوجين (أ ف ب)

أحرزت سيدات الولايات المتحدة اللقب العالمي، في سباق التتابع 4 في 400 متر، في النسخة الثامنة عشرة لمونديال يوجين لألعاب القوى.

ونجحت الأميركيات بقيادة سيدني ماكلافلين، صاحبة اللقب العالمي، والرقم القياسي، في سباق 400 متر حواجز، في إحراز المركز الأول، عن جدارة بزمن 3:17.79 دقيقة، وتقدمن على جامايكا «3:20.74 دقيقة» وفرنسا «3:25.81 دقيقة».

وأسهمت الأميركيات في كسب مواطنتهن الأسطورة أليسون فيليكس ميداليتها الـ20 في بطولات العالم «رقم قياسي»، بعدما شاركت في التصفيات.

وكانت فيليكس عدلت عن قرار اعتزالها الذي اتخذته يوم الجمعة الماضي، في افتتاح البطولة، عقب تتويجها مع منتخب بلادها ببرونزية سباق التتابع المختلط 4 في 400 متر، وذلك من أجل خوض تصفيات التتابع 4 في 400 متر.

وبعدما بدت خائبة بإنهاء مشوارها ببرونزية يوم الجمعة الماضي، أنهت فيليكس مسيرتها المذهلة بأفضل طريقة ممكنة بميداليتها العالمية الـ20 في 10 مشاركات في المونديال بدأتها للمرة الأولى في بطولة العالم في باريس عام 2003 عن عمر 17 عاماً.

وبعد ذلك بعام واحد، فازت بفضية سباق 200 متر في أولمبياد أثينا، وكانت بداية حصيلة غير مسبوقة من الميداليات في سباقات 200 متر و400 متر والتتابع 4 مرات مع منتخب بلادها.

رفعت غلتها في 10 بطولات عالمية 20 ميدالية «14 ذهبية، وثلاث فضيات، وثلاث برونزيات»، بينها أربع ميداليات ذهبية فردية، علما أنها أكثر الرياضيين تتويجاً لدى الجنسين.

كانت فيليكس الدعامة الأساسية للمنتخب الأميركي، حيث شاركت في خمس ألعاب أولمبية حصدت خلالها 11 ميدالية: سبع ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية واحدة.

م م