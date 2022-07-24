فيرستابن يعزز صدارة فورمولا1 باللقب الفرنسي

برلين (د ب أ)

فاز الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، بطل العالم في سباقات سيارات فورمولا1، بسباق الجائزة الكبرى الفرنسي.

وعزز فيرستابن صدارته في قائمة السائقين ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات، مستفيداً من الحادث الذي وقع لمنافسه شارل لوكلير، من إمارة موناكو، سائق فريق فيراري، حينما كان يتقدم السباق الفرنسي.

وشدد لوكلير الخناق على فيرستابن في سباق المنافسة بينهما على صدارة قائمة السائقين، بعدما توج بسباق جائزة النمسا الكبرى الأسبوع الماضي، لكنه سرعان ما فقد التقدم الذي حققه في سباق فرنسا، مع استمرار سلسلة أخطاء فيراري هذا الموسم.

صرخ لوكلير، الذي ألقى باللوم في البداية على دواسة الوقود قبل أن يتحمل خطأ السائق، بغضب من قمرة القيادة بعد الدوران وضرب الحواجز في اللفة 18 من إجمالي 53 لفة، علماً بأن هذه هي المرة الثالثة هذا الموسم، التي ينسحب فيها لوكلير من أحد السباقات التي كان يتواجد في صدارتها.

في المقابل، احتل البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، بطل العالم 7 مرات، في المركز الثاني بالسباق الذي حمل الرقم 300 في مسيرته الرياضية.

ويعد هذا هو أفضل مركز يحققه فريق مرسيدس خلال الموسم الحالي، فيما جاء البريطاني جورج راسل، زميل هاميلتون في الفريق، بالمركز الثالث.