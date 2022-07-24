«الزعيم» يبدأ التجارب بـ «الاختبار الألماني»



معتز الشامي (دبي)



يخوض العين التجربة الودية الأولى، غداً «الاثنين» في المعسكر الخارجي، المقام حالياً بألمانيا أمام فريق هانكوفين المنافس بدوري الدرجة الرابعة الألماني، والتي تعتبر أولى المحطات التحضيرية من خطة إعداد «الزعيم» لرحلة الدفاع عن لقب «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم في الموسم الجديد.

ويشمل برنامج «البنفسج» عدداً كبيراً من التجارب المتنوعة، بواقع وديتين في معسكر ألمانيا الذي يستمر إلى 31 يوليو الجاري، ينتقل بعدها الفريق إلى المرحلة الثانية بمعسكر النمسا، بداية من يوم 31 يوليو، ويستمر حتى 20 أغسطس المقبل، ويشهد خوض 6 تجارب ودية، منها مباراتان أمام الكويت الكويتي، والفيحاء السعودي، بخلاف مباريات مع فرق نمساوية.

وينتظر أن يجرب الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب العين بعض الأفكار الفنية، خلال الودية الأولى مساء غد، والتي ينتظر أن تشهد الدفع بأكبر عدد من اللاعبين، فضلاً عن الوقوف على مدى استيعابهم للفكر الفني وللتعليمات التي يحرص ريبروف على تنفيذها خلال تدريبات الفريق والتي بدأت منذ الأسبوع الماضي، وتهدف إلى الوصول باللاعبين إلى أفضل معدلات الاستعداد الفني والبدني تحضيراً للموسم الكروي الجديد

وكان من المقرر أن يلعب العين مباراة هانكوفين يوم الثلاثاء المقبل بدلاً من غد، إلا أن الجهاز الفني وافق على تقديم موعدها لمدة 24 ساعة.