طلب استثنائي لشباب بلوزداد

الجزائر(د ب أ)

تقدم نادي شباب بلوزداد، حامل لقب الدوري الجزائري لكرة القدم في المواسم الثلاثة الأخيرة، بطلب استثنائي لرابطة دوري المحترفين، بغرض السماح للأندية الجزائرية المقبلة على المشاركة في المسابقات الأفريقية بقيد لاعبين اثنين إضافيين.

وكشف شباب بلوزداد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الأحد، أن رئيسه محمد بن الحاج، وجه رسالة إلى رئيس رابطة دوري المحترفين عبد الكريم مدوار، يطلب فيها السماح لأندية شباب بلوزداد، وشبيبة القبائل، وشبيبة الساورة واتحاد الجزائر الاستفادة من إجازتين إضافيتين، بحيث يصبح العدد القانوني لإجازات اللاعبين 27.

ولفت ذات المصدر، أن تلبية هذا الطلب من شأنه أن يدعم صفوف الفرق الجزائرية ويقوي حظوظها أمام الفرق الإفريقية القوية.

ويشارك شباب بلوزداد وشبيبة القبائل في النسخة المقبلة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بينما ينافس شبيبة الساورة واتحاد الجزائر في مسابقة كأس الكونفيدرالية.

من جهة أخرى، أعلن شباب بلوزداد، ضم لاعب خط الوسط بلعيد حميدي 26 عاماً، قادماً من نادي شبيبة الساورة.

وكشف شباب بلوزداد، أن حميدي، وقع اليوم على عقد مدته ثلاث سنوات، وأنه سيطير مساء الأحد، إلى العاصمة التونسية للانضمام إلى المعسكر الإعدادي، الذي يخوضه الفريق هناك تحت قيادة المدير الفني التونسي نبيل الكوكي.

وبات حميدي، تاسع لاعب يضمه شباب بلوزداد في فترة الانتقالات الصيفية، بعد كل من الحارس أليكسيس قندوز، والمدافعين يوسف لعوافي، ومعاذ حداد، وأيمن بوقرة، ولاعب الوسط إسلام بولودان، والمهاجمين إدريس سعدي، والكاميروني ليونيل وامبا جوفو. إلى جانب الحارس رضوا معاشو، العائد من إعارة لموسمين لنادي اتحاد بلعباس.