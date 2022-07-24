

الشارقة (الاتحاد)



تستضيف مدينة كلباء الملتقى الثقافي الرياضي العربي في نوفمبر المقبل، بالتزامن مع معرض الشارقة للكتاب، ودورة كلباء للألعاب الشاطئية، ويتضمن جلستين حواريتين بجانب المعرض الرياضي الثقافي العربي، والذي يحوي على معرض الصور تقديم الوفود بالزي الشعبي لكل دولة مشاركة، ومسابقة الإبداع الثقافي الرياضي في مجالات القصة القصيرة والشعر والرسم والمقال والفيديو، إضافة إلى الأنشطة الرياضية والأنشطة الشاطئية.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الشارقة الرياضي، مع مجلس أمناء جائزة الثقافة الرياضية العربية الذي يزور «الإمارة الباسمة».

وتقدم عبدالملك جاني نائب رئيس المجلس، بالشكر لوفد مجلس الأمناء على الزيارة، مؤكداً أنه تم التفاكر، للتنسيق حول الفعاليات المشتركة المقبلة التي سيتم استضافتها في الإمارة، وستمثل تجمعاً رياضياً عربياً رائعاً تحت مظلة الإمارة والمجلس الرياضي، وأشاد باهتمام الاتحاد العربي بنشر الثقافة الرياضية العربية، حيث جاء فوز الإمارة بجائزة الثقافة الرياضية العربية لعام 2022، بمثابة لحرص الإمارة في الاهتمام بالرياضة والثقافة والإنسان، وأكد أن الفعاليات التي تم الاتفاق عليها في نوفمبر المقبل ستكون إضافة حقيقية وإثراء جديد للإمارة.