البايرن ينقب عن بديل «ليفا»

واشنطن(د ب أ)

يملك جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، توقعات كبيرة بشأن الصفقة الجديدة المحتملة ماتيس تيل، ولكنه يريد أن يمنح اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً الوقت للتطور.

ووفقاً للتقارير الإعلامية، فإن بايرن ميونيخ توصل لاتفاق مع ستاد رين، لضم لاعب المنتخب الفرنسي تحت 18 عاماً. وسيوقع اللاعب على عقد مدته خمس سنوات وسيكلف النادي 6. 30 مليون دولار.

وقال ناجلسمان عقب خسارة بايرن أمام مانشستر سيتي صفر / 1 ودياً :إنه لاعب صغير للغاية. يمكنه اللعب في عدة مراكز، هو سريع وقوي .

وأضاف: يمكنه أن يصبح أحد أفضل المهاجمين .

وعن المقارنة بين اللاعب الشاب والمهاجم روبرت ليفاندوفسكي الذي رحل عن الفريق، قال ناجلمسان «إنه ليس بديلاً لروبرت، وهذا طبيعي في مثل عمره».

وأضاف: نحن نحاول البحث عن اللاعبين الصغار أصحاب المهارات، الذين يمكننا تطويرهم للاعبين عالميين .

وقال إنه يثق في تيل لكي «يسجل يوماً 40 هدفا في الموسم» مثل ليفا، الذي انضم مؤخراً لبرشلونة، ولكنه قال: إذا سجل عشرة أهداف هذا الموسم، سنكون كلنا سعداء.

وربطت وسائل الإعلام بايرن ميونيخ بالتعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام، كبديل محتمل لليفاندوفسكي، رغم أن النادي تعاقد بالفعل مع ساديو ماني من ليفربول، ويبدو أن الفريق سيلعب بشكل مرن في الهجوم من دون وجود مهاجم صريح.

ويعتقد توماس مولر أن بايرن ميونيخ الذي أعيد بناءه، في موقف مشابه لما كان عليه قبل موسم 2012 / 2013 الذي حقق فيه الثلاثية.

وقال مولر «32 عاماً» لصحيفة «بيلد آم سونتاج»: ربما سنسجل أهدافاً أقل عما كنا نسجل من قبل. ولكن هذا لا يعني أننا سنكون أقل نجاحاً من حيث النتائج، مشيراً إلى أن ماريو ماندزوكيتش لم يكن يسجل بغزارة في ذلك الوقت.

وأضاف: ولكن بشكل ما كنا فريقاً لا يقهر في هذا العام الذي شهد فوزنا بالثلاثية.

وتعاقد بايرن أيضاً مع ماتياس دي ليخت وريان جرافنبراخ ونصير مزراوي.