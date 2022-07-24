بوماس يقدم أنجح لاعب في تاريخ «الساحرة»

مكسيكو (أ ف ب)

انضم الظهير الدولي المخضرم البرازيلي داني ألفيش "39 عاماً"، إلى صفوف نادي بوماس المكسيكي لخوض غمار منافسات البطولة المحلية هذا الموسم، حسب ما أعلن بطل المكسيك سبع مرات.

وتعاقد ألفيس بصفقة حرة مع ناديه الجديد إثر انتهاء فترته الثانية مع برشلونة الإسباني، الذي دافع عن ألوانه موسم 2021-2022، وذلك بعد 20 عاماً من مسيرة طويلة في القارة الاوروبية، تخللتها مغامرة مع ساو باولو البرازيلي بين عامي 2019 و2021.

وتوج بوماس الذي يخوض غمار دوري الدرجة الأولى منذ عام 1962، بطلاً للمكسيك سبع مرات، في حين يعود تكريسه الأخير إلى عام 2011.

قال ألفيش خلال حفل تقديمه السبت من قبل بوماس، الذي يحتل المركز الثامن في الدوري المحلي: بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يأتون إلى هنا قد يبدو الأمر مجنوناً، لكن بالنسبة لي فإن كرة القدم تعني أكثر بكثير من مجرد ركل أو الركض خلف الكرة.

وأضاف ألفيش الذي يُعتبر أنجح لاعب كرة قدم في التاريخ بحكم ما حقق من بطولات: "يمثّل النادي الاتحاد مع المجتمع، وهو تأسس حتى يتمكن الناس من القتال من أجل أحلامهم".

وفاز ألفيش الذي دافع عن ألوان باهيا وإشبيلية وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى منتخب بلاده الذي حمل ألوانه في 124 مباراة دولية، بـ 44 لقباً في مسيرته.

وكان ألفيش عاد للدفاع عن ألوان النادي الكتالوني في نوفمبر الماضي، بطلب من المدرب تشافي هرنانديز بعقد قصير الأمد حتى نهاية الموسم الفائت.

وخاض البرازيلي 408 مباريات في صفوف برشلونة على فترتين، كانت الأولى من 2008 إلى 2016،عندما عاش الفريق حقبة ذهبية باحرازه لقب الدوري الاسباني 6 مرات ودوري أبطال أوروبا 3 مرات وكأس إسبانيا 4 مرات.

ولا يزال الفيش يدافع عن ألوان منتخب البرازيل وخاض المباراتين الوديتين ضد اليابان وكوريا الجنوبية خلال يونيو، ومن المتوقع أن يكون ضمن التشكيلة الرسمية التي ستشارك في مونديال قطر المقرر من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.