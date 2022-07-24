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هالاند يستمتع بالشراكة مع جريليش

هالاند يستمتع بالشراكة مع جريليش
24 يوليو 2022 13:56

لندن (د ب أ)

قال إيرلنج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إنه يستمتع بشراكته الجديدة مع جاك جريليش بعدما تمكن اللاعب النرويجي من تسجيل أول أهدافه في مشاركته الأولى، مع مانشستر سيتي بمساعدة اللاعب الإنجليزي الدولي.
واحتاج هالاند 22 عاماً، الذي تم التعاقد معه مؤخراً من بروسيا دورتموند، ل12 دقيقة فقط لتسجيل أول الأهداف من كرة عرضية نفذها جريليش، ليحقق مانشستر سيتي الفوز على بايرن ميونيخ 1/ صفر في المباراة الودية التي جمعتهما صباح الأحد.
وبالفعل ظهر هالاند متفاهماً مع لاعب أستون فيلا السابق، الذي عانى كثيراً لإحداث التأثير الذي كان متوقعاً منه منذ انتقاله لمانشستر سيتي في أغسطس الماضي، ولكن هالاند أكد أنه مقتنع أن هناك المزيد سوف يقدمه الثنائي.
وقال لشبكة «سكاي»: إنه جيد، يجب عليه أن يتحسن، ويجب علي أيضاً أن أتحسن، ولكن هناك شراكة جيدة. أحب الأجواء المحيطة به، لذلك سيكون الأمر ممتعاً.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن مشاركة هالاند في مباراته الأولى مع مانشتسر سيتي، أمام جماهير وصلت تقريبا لـ80 ألف متفرج، كانت لمدة 41 دقيقة فقط.
وكانت المباراة تأجل انطلاقها بسبب عاصفة رعدية وبعد انطلاقها توقفت لما يقرب من 45 دقيقة بسبب عاصفة أخرى.
ومع ذلك، لم يكن اللاعب في حاجة لوقت طويل لإثبات براعته، التي كانت سبباً رئيسياً في تعاقد مانشستر سيتي معه.
وقال: كما تعلمون جميعاً، كنت أتابع الكثير من مباريات مانشستر سيتي في الأعوام الماضية، وفي الأعوام الماضية لم يكن هناك مهاجماً صريحاً، لذلك بالطبع كنت أرى نفسي في مثل هذه المواقف التي كنت فيها اليوم، لذلك لم أتفاجأ.

 

إيرلينج هالاند
جاك جريليش
مانشستر سيتي
بروسيا دورتموند
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