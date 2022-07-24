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الرياضي

الزرعوني بطل «اللياقة البدنية»

الزرعوني بطل «اللياقة البدنية»
24 يوليو 2022 13:26

 
دبي (الاتحاد)


أحرز طارق الزرعوني المركز الأول، في بطولة اللياقة البدنية، والتي أقيمت في مركز نادي بالرميثة في دبي، ونظمها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، برعاية شركة القدرة الرياضية، وجاء أحمد الشحي «وصيفاً»، وسلطان السويدي ثالثاً.

حضر المنافسات علي بن حيدر نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد عبد الرحيم المري والأمين العام، وبإشراف رئيس لجنة اللياقة البدنية أحمد بن ظبوي الفلاسي، وشهدت المنافسات مشاركة 70 لاعباً مواطناً، وذلك لاختيار لاعبي المنتخب الوطني.
وكشف الفلاسي عن أن المرحلة الثانية من البطولة تقام في أغسطس المقبل، لفسح المجال لعدد أكبر من المواطنين لخوض هذه التمارين، والتعرف على مستوياتهم الرياضية ذات الصلة بالتحمل واللياقة والقوة، وتعريف الرياضين المواطنين بمستوياتهم ومقارنتها مستقبلاً، لكي تكون دافعاً لهم.
وأبدى الفلاسي سعادته بأجواء الحماس التي سادت البطولة، بفضل جهود لجنة التحكيم، والتي ضمت محمد المروي وأحمد آل علي وبدر الزرعوني.

 

الإمارات
دبي
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
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