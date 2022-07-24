«الرقم 300» يعاند هاميلتون

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

قال البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس لسباقات سيارات فورمولا1، إن فريقي ريد بول وفيراري «يتنافسان في مسابقة خاصة بهما».

وأشار إلى أن تشارلز لوكلير سائق فيراري، وماكس فيرستابن سائق ريد بول، يستعدان لمواصلة المنافسة القوية بينهما خلال سباق جائزة فرنسا الكبرى، المقرر اليوم الأحد.

وفاز لوكلير بالسباق النمساوي قبل أسبوعين، ويبدأ سباق اليوم من مركز الانطلاق الأول، لتكون المرة السابعة في سباقات هذا الموسم، الذي ينطلق فيها من المركز الأول.

ويتصدر لوكلير الترتيب العام لبطولة فورمولا1 هذا الموسم، بفارق 38 نقطة عن فيرستابن قبل خوض السباق الفرنسي، وهو السباق الثاني عشر من سباقات البطولة هذا الموسم.

وحل سيرخيو بيريز زميل فيرستابن في فريق ريد بول ثالثاً في التجربة الرسمية للسباق، رغم العروض المتواضعة التي قدمها في التجارب الحرة.

واحتل هاميلتون، الفائز بلقب بطولة العالم سبع مرات سابقة، المركز الرابع في التجربة الرسمية.

ولا يزال هاميلتون في مرحلة البحث عن أول انتصار له في سباقات الموسم الحالي، ولكن نتائج التجربة الرسمية في السباق الفرنسي لا توحي بأن هذا الانتصار سيتحقق في سباق اليوم، والذي سيكون رقم 300 في تاريخ مشاركات هاميلتون بسباقات فورمولا1.

وكان الفوز بلقب السباق الفرنسي في آخر ثلاث نسخ من السباق من نصيب السائق، الذي انطلق من المركز الأول حيث أحرز هاميلتون لقبه في 2018 و2019، وتوج فيرستابن به في 2021.

ولكن تاريخ السباق لم يشهد منذ 1960 فوز المنطلقين من المركز الأول بلقب السباق لأربع نسخ متتالية.