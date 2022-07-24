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بوجاتشار يحتفظ بالقميص الأبيض للمرة الثالثة

بوجاتشار يحتفظ بالقميص الأبيض للمرة الثالثة
24 يوليو 2022 12:10

 
باريس (الاتحاد)


أحرز فاوت فان آرت «جامبو-فيزما» المركز الأول في «المرحلة 20» من جولة فرنسا، والتي تضمنت سباقاً ضد الزمن أقيم على مسار بطول 40.7 كم، انطلاقاً من ماريفال، وصولاً إلى روكامادور، حيث أنهى السباق في زمن بلغ 47 دقيقة و59 ثانية، بمعدل سرعة بلغ 50.877 كم/سا، بينما حل تادي بوجاتشار من فريق الإمارات في المركز الثالث متأخراً بفارق 27 ثانية.
ولم تتغير مراكز التصنيف العام للجولة بعد هذه المرحلة، إذ واصل بوجاتشار احتلال المركز الثاني في التصنيف العام، متأخراً بفارق 3 دقائق و34 ثانية عن المتصدر فينجارد قبيل انطلاق المرحلة الأخيرة في باريس على مسار بطول 115.6كم، وتنتهي في الشانزليزيه، كما تمكن بوجاتشار من الحفاظ على القميص الأبيض للمرة الثالثة على التوالي.
وقال تادي بوجاتشار: كانت جولة فرنسا حماسية جداً، بسبب وجود فينجارد منافساً لي، وتضمنت العديد من الإنجازات والخيبات التي تسبب بها سوء الحظ للفرق المشاركة، وتحسَّن مستوى يوناس كثيراً في العام الماضي، لذا فإنني أهنِّئه على أدائه القوي، وفوزه بالمركز الأول في التصنيف العام، ولن يزيدني هذا إلا عزيمة وإصراراً على العودة للمشاركة في جولة فرنسا بأداء أقوى في المستقبل.

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
سباق فرنسا للدراجات
باريس
تادي بوجاتشار
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