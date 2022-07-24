«كيتو» يفرض سيطرته في «كأس الوثبة»



أبوظبي (الاتحاد)



أكد الجواد «كيتو» لفورتوم مايكل رومانويسكي، بإشراف المدرب سي فرايسل، وقيادة الفارس دي ساباتبيكوف، حُسن ترشيحه، بفوز مستحق في سباق كأس الوثبة ستاليونز «نجرودا ترافا»، لمسافة 1800 متر، والذي جرى، بمضمار سلوزفيك بالعاصمة البولندية وارسو، وبلغت جائزته 5 آلاف يورو، برعاية النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي إقامة المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

واجتذب السباق الذي أقيم على المضمار العشبي، 10 من الخيول العربية الأصيلة «مهرات وأمهار»، في سن ثلاث سنوات فقط، ولكن في آخر لحظة شهد السباق انسحاب المهرة «أماريتا» لام آي اس ويزينويكاي، بإشراف ام جودلويسكي، بسبب الإصابة.

وفرض «كيتو» سيطرته، بعد أن تخطي بمهارة منافسيه، واندفع إلى فوز سهل وبفارق 1,25 طول عن وصيفته المهرة «سهيلة» لآر تالريك، بإشراف نفس المالك، وقيادة أي ريزنيكوف، وقطع البطل مسافة السباق في زمن وقدره 2:06:40 دقيقة، فيما جاءت ثالثة «النادرة» لدبليو سيزيدلكو، بإشراف إم جودولوسكي، وقيادة إس أبييف.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.