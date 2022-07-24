الإثنين 25 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«كيتو» يفرض سيطرته في «كأس الوثبة»

«كيتو» يفرض سيطرته في «كأس الوثبة»
24 يوليو 2022 12:08

 
أبوظبي (الاتحاد)


أكد الجواد «كيتو» لفورتوم مايكل رومانويسكي، بإشراف المدرب سي فرايسل، وقيادة الفارس دي ساباتبيكوف، حُسن ترشيحه، بفوز مستحق في سباق كأس الوثبة ستاليونز «نجرودا ترافا»، لمسافة 1800 متر، والذي جرى، بمضمار سلوزفيك بالعاصمة البولندية وارسو، وبلغت جائزته 5 آلاف يورو، برعاية النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.
ويأتي إقامة المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.
واجتذب السباق الذي أقيم على المضمار العشبي، 10 من الخيول العربية الأصيلة «مهرات وأمهار»، في سن ثلاث سنوات فقط، ولكن في آخر لحظة شهد السباق انسحاب المهرة «أماريتا» لام آي اس ويزينويكاي، بإشراف ام جودلويسكي، بسبب الإصابة.
وفرض «كيتو» سيطرته، بعد أن تخطي بمهارة منافسيه، واندفع إلى فوز سهل وبفارق 1,25 طول عن وصيفته المهرة «سهيلة» لآر تالريك، بإشراف نفس المالك، وقيادة أي ريزنيكوف، وقطع البطل مسافة السباق في زمن وقدره 2:06:40 دقيقة، فيما جاءت ثالثة «النادرة» لدبليو سيزيدلكو، بإشراف إم جودولوسكي، وقيادة إس أبييف.
ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية
كأس الوثبة ستاليونز
بولندا
وارسو
آخر الأخبار
الإمارات في عهد خليفة.. ثقل إقليمي وتأثير ودولي
الإمارات
الإمارات في عهد خليفة.. ثقل إقليمي وتأثير ودولي
اليوم 01:08
حصاد القمح في أحد الحقول الأوكرانية وسط آمال بانفراج أزمة التصدير (أ ف ب)
عربي ودولي
المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية خطوة للتغلب على نقص الغذاء
اليوم 01:08
الدراجات الهوائية و«السكوتر».. نقل صديق للبيئة
الإمارات
الدراجات الهوائية و«السكوتر».. نقل صديق للبيئة
اليوم 01:08
السودان: الإعلان عن تحالف جديد لـ«التغيير الجذري»
عربي ودولي
السودان: الإعلان عن تحالف جديد لـ«التغيير الجذري»
اليوم 01:08
نهيان بن مبارك خلال تفقد المهرجان (وام)
الإمارات
مهرجان ليوا للرطب.. 9 أيام من النجاح
اليوم 01:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©