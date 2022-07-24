أبوظبي تترقب انطلاقة «يو أف سي 280»



أبوظبي (وام)



أكد النجوم المشاركون في بطولة «يو أف سي 280»، حماسهم واستعدادهم لهذا الحدث الذي ينتظره محبو هذه الرياضة حول العالم، والذي تستضيفه أبوظبي في أكتوبر المقبل.

ويبرز النزال المرتقب بين البطلين تشارلز أوليفيرا وإسلام ماخاتشيف، ضمن أهم النزالات التي تستضيفها أبوظبي، في إطار الشراكة التاريخية بين منظمة فنون القتال المختلطة «يو أف سي»، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وتمثل هذه المواجهة الحدث الرئيسي في هذه الليلة، كونها تجمع بين البرازيلي أوليفيرا المصنف الأول في فئة الوزن الخفيف، والنجم الداغستاني إسلام ماخاتشيف الذي يتطلع إلى استعادة لقب الوزن الخفيف، بعد تجريده من الذهب بسبب مشاكل الوزن، قبل نزاله الأخير مع جاستن جيثي.

وينتظر أن يحظى ماخاتشيف، الذي فاز في آخر 10 نزالات، ويعتبر أبرز أعضاء فريق بطل الوزن الخفيف السابق خبيب نورماجوميدوف، بتشجيع جماهيري كبير في أبوظبي، خلال مواجهة منافسه البرازيلي.

وقال أوليفيرا: «أنا سعيد للغاية لأنني ذاهب إلى أبوظبي، لأوكد جدارتي بالفوز بهذا اللقب، وسأكون مستعداً لإظهار ما يمكنني القيام به، وتحقيق أفضل أداء، ماخاتشيف مقاتل رائع، وحقق 10 انتصارات متتالية، ولكن سيكون هناك بطل واحد هو أوليفيرا».

كما يشارك شون أومالي في نزاله الأول خارج الولايات المتحدة، في مواجهة بيتر يان في فئة وزن «الديك».

وأكد أومالي تحمسه الشديد لتقديم عرض متميز أمام الجمهور في أبوظبي، وقال: «أثق بأنه سيكون نزالاً أسطورياً، وسأبذل جهدي للفوز على بيتر وإمتاع الحضور في الإمارات، سيكون هذا النزال حدثاً مهماً للغاية، وستكون مشاركتي به أحد عوامل الجذب الرئيسية، الجمهور على موعد مع نزال حماسي للغاية بين اثنين من أفضل المقاتلين في هذه الفئة». وتشهد أبوظبي في هذه البطولة أيضا نزالاً كبيراً في فئة وزن الديك، يدافع فيه البطل الجامين سترلينج عن لقبه في مواجهة تي جيه ديلاشو، ويأمل النجم الأميركي بلال محمد، ذو الأصول الفلسطينية، والذي وُلد ونشأ في شيكاغو، أن يقدم أداءً متميزاً في أكتوبر المقبل.

وسبق لهذا البطل أن شهد دعماً كبيراً من الجماهير، خلال أحد نزالاته بأبوظبي في 2019. وقال بلال محمد: «سعيد للغاية بالعودة إلى أبوظبي، كان النزال الأخير الذي شاركته فيه هنا لا ينسى، وكان الحضور متحمساً للغاية والمشاعر والأجواء لا تصدق، قدم الجمهور لي دعماً كبيراً، وأتشوق للعب مجددا في أبوظبي».

ويأمل بلال محمد في أن يكرر أداءه الرائع بأبوظبي، والفوز على الأميركي شون برادي لتعزيز ترتيبه في فئة وزن الوسط بعد فوزه في نزالاته الـ8 الأخيرة.