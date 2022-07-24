النيادي: منتخب «المواي تاي» يستحق التكريم



أبوظبي (الاتحاد)



ثمن عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، ورئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد الآسيوي للمواي تاي، النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب، خلال مشاركته في بطولة الألعاب الرياضية العالمية التي اختتمت مؤخراً في مدينة برمنجهام بولاية ألاباما الأميركية، وشهدت فوز منتخبنا بميداليتين برونزيتين، في أول مشاركة لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج في فعاليات الحدث الرياضي العالمي، الذي ضم أكثر من 100 دولة، ويمثل استثماراً للرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة تجاه قطاع الشباب والرياضة.

وجدد النيادي الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الأب الروحي للاتحاد، لرعايته ودعمه لمسيرة الاتحاد منذ إشهاره في مايو 2017، بجانب اهتمام ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي، والرعاية الكريمة التي يجدها قطاع الرياضة من اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة، مؤكداً أن ما تحقق من نتائج ومستويات خلال الدورة العالمية، جدير بالاهتمام والتكريم، بعد الاستقبال الأنيق الذي وجدته البعثة التي عادت الأسبوع المنصرم، عبر مطار دبي الدولي، بعد أن أوفت بوعدها، برفع علم الإمارات عالياً خفاقا في سماء الدورة، ليضاف الحصاد إلى إنجازات رياضة الإمارات التي تحظى باهتمام قيادة الدولة على المستويات كافة.

يذكر أن بعثة منتخب المواي تاي التي شاركت في الدورة العالمية، برئاسة علي خوري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأحمد أبو يوسف إدارياً، والمدرب سانيت، والمدرب المساعد يسريبات سامات، و4 لاعبين، هم كابتن المنتخب إلياس حبيب علي الذي شارك في منافسات وزن 81 كجم، ونال برونزية الوزن العالمية، فيما نال البرونزية الثانية اللاعب نور الدين سمير الذي شارك بوزن 63.5 كجم، بجانب مشاركة أمين المعتصم في منافسات وزن 71 كجم، ومحمد سعيد مرضي الذي شارك بوزن 67 كجم.