عبير إلى التصنيف « 94.4 نقطة»

الشارقة (الاتحاد)



رفعت عبير علي لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، تصنيفها الدولي إلى 94.4 نقطة، وذلك بعدما حصدت 6 نقاط، والمركز الـ20 في منافسات بطولة بيل الدولية للشطرنج، والتي أقيمت في سويسرا، بمشاركة 143 لاعب ولاعبة، من مختلف دول العالم، كما حصلت على لقب أفضل لاعبة في البطولة، التي تعد من أهم وأكبر بطولات العالم في اللعبة، خاصة من ناحية المشاركين وتصنيفهم الدولي.

وأعربت عبير علي عن سعادتها بمشاركتها الدولية، وارتفاع تصنيفها الدولي، مؤكدة أنها ستواصل العمل للحصول إلى مراكز أفضل، في مختلف المشاركات المقبلة، في ظل الدعم الكبير من إدارة النادي، مشيرة إلى أن المنافسة جاءت قوية للغاية من جميع المشاركين، خاصة من أصحاب الخبرات الكبيرة، ولكن في النهاية حققت العديد من المكاسب الإيجابية، سيكون لها الدور في تحسين المستوى خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، أكدت علياء علي المازمي رئيس اللجنة الفنية بالنادي سعادتها، بما حققته اللاعبة واحتكاكها باللاعبين واللاعبات، من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن النادي يحرص دائماِ على دعم لاعباته، وتقديم كافة الأمور الإيجابية التي تحسن من مستواهم الفني وقدراتهم الابداعية، من أجل حصد المزيد من البطولات، لافته إلى أن عبير علي قدمت نموذجاً إيجابيا للاعبات النادي، وسنعمل على تطوير قدراتها الفنية خلال الفترة المقبلة.