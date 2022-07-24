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الإمارات تستضيف «عربية الدراجات»

الإمارات تستضيف «عربية الدراجات»
24 يوليو 2022 11:41

 
دبي (الاتحاد)


تستضيف الإمارات البطولة العربية المجمعة للدراجات في أكتوبر المقبل، وتضم 3 منافسات وهي الطريق، الدراجات الجبلية، وأصحاب الهمم.
جاء الإعلان عن ذلك في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدراجات برئاسة منصور بوعصيبه، لمناقشة عدد من الأمور المهمة والمتعلقة ببرنامج بطولات الموسم المقبل، ومشاركات المنتخب الوطني للدراجات الفترة المقبلة، وخطة إعداد الموسم المقبل واعتماد بداية فترة التسجيل.

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وأكد ياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد، أن المجلس درس مشاركات المنتخب المقبلة، ومنها دورة التضامن الإسلامي في تركيا، والتي يقيم من أجلها المنتخب معسكره الإعدادي في إيطاليا حالياً، ويضم يوسف ميرزا وأحمد المنصوري، ومن السيدات شيخه عيسى، هدى حسين، وزهرة حسين، كما تتواجد صفية الصايغ في إيطاليا مع فريق الإمارات.
وأشار الدوخي إلى أنه تم دراسة المشاركة في البطولة الآسيوية للمضمار في تايلاند، والبطولة العربية للمضمار في مصر، وربما ينجح يوسف ميرزا، ومحمد المطيوعي وصفية الصايغ في التأهل إلى بطولة العالم للدراجات بأستراليا.
وعن برنامج الموسم المقبل والسباقات المحلية، أشار الدوخي إلى انطلاق فترة تسجيل الدراجين للموسم الجديد بداية من 1 أغسطس إلى 4 سبتمبر، وتنطلق سباقات الموسم الجديد في 10 سبتمبر، على أن يتم اعتماد برنامج التأمين، حيث أصبح إجبارياً على الدراجين قبل المشاركة في بطولات الاتحاد الموسم الجديد، كما أعتمد مجلس الإدارة بعد التعديلات في بنود اللائحة الفنية للموسم الجديد، بناءً على التقرير الصادر من اللجنة الفنية، بجانب عرض خطة تطوير الحكام للموسم الجديد من رئيس لجنة الحكام.
وأشار الدوخي إلى اعتماد مجلس الإدارة إقامة حفل تكريم أبطال الموسم الماضي قبل انطلاقة الموسم الجديد في وقت يحدد لاحقاً.

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