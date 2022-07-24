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«المدفعجية» يضرب «البلوز» بـ «رباعية»

«المدفعجية» يضرب «البلوز» بـ «رباعية»
24 يوليو 2022 11:38

 
فوريدا (د ب أ)


توج أرسنال الإنجليزي لكرة القدم جولته الأميركية، بلقب كأس فلوريدا الودية، إثر فوزه الكبير 4-صفر على تشيلسي في المباراة الختامية للبطولة.

وحقق «المدفعجية» انتصاره الثالث على التوالي في المباريات الودية التي خاضها بهذه الجولة الأميركية، كما أنه الانتصار الخامس على التوالي في مبارياته الودية التي خاضها هذا الصيف استعدادا للموسم الجديد.
وفي المقابل، مني تشيلسي بالهزيمة الثانية على التوالي في البطولة الودية، فيما كان الفريق افتتح مبارياته في البطولة بالفوز 2 -1 على كلوب أميركا المكسيكي.
وأنهى أرسنال الشوط الأول لمصلحته بهدفين نظيفين، سجلهما جابرييل جيسوس ومارتن أوديجارد في الدقيقتين 15 و36، وفي الشوط الثاني، أضاف بوكايو ساكا وألبرت لوكونجا هدفين آخرين للفريق في الدقيقتين 66 و90 .
ويعود الفريقان بعد المباراة إلى إنجلترا انتظاراً لانطلاقة فعاليات
الموسم الجديد خلال الأيام المقبلة، وتتبقى مباراة واحدة ودية لكل من الفريقين قبل بداية الموسم؛ حيث يلتقي تشيلسي مع أودينيزي الإيطالي يوم الجمعة المقبل، فيما يواجه أرسنال فريق إشبيلية الإسباني يوم السبت المقبل.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
تشيلسي
فلوريدا
جابريل جيسوس
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