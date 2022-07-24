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هالاند يبدأ «عداد الأهداف» مع «السيتي»

هالاند يبدأ «عداد الأهداف» مع «السيتي»
24 يوليو 2022 10:09

 
جرين باي (د ب أ)


استهل المهاجم النرويجي الشاب إيرلنج هالاند، مشاركاته في المباريات مع فريقه الجديد مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل قوي، وسجل هدفاً ليقود الفريق إلى الفوز 1- صفر على بايرن ميونيخ الألماني في ختام جولة الفريقين الأميركية، استعداداً للموسم الجديد.

وأحرز هالاند الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 12 ليفتتح سجله التهديفي مع الفريق، من خلال هذه المباراة الودية التي أقيمت على استاد «لامبيو فيلد» في جرين باي بالولايات المتحدة.
ويعود الفريقان بعد هذه المباراة إلى بلديهما، استعداداً لبدء الموسم الكروي الجديد حيث يلتقي مانشستر سيتي مع ليفربول يوم السبت المقبل، في مباراة الدرع الخيرية، كما يلتقي بايرن ميونيخ فريق لايبزج في اليوم نفسه على لقب كأس السوبر الألماني.
وتأخرت بداية المباراة في جرين باي لمدة نحو ربع ساعة بسبب ظروف الطقس غير المتوقعة، كما توقفت المباراة لفترة أطول خلال الشوط الأول لنفس السبب.
ولكن هالاند احتاج 12 دقيقة فقط بعد بداية اللقاء، ليفتتح سجل أهدافه مع مانشستر سيتي ويقود الفريق لفوز ودي مهم على البايرن، أمام 78 ألف و128 مشجعاً احتشدوا في المدرجات.
وكان هالاند انتقل إلى مانشستر سيتي هذا الصيف قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.
وكان البايرن فاز في مباراته الأولى بهذه الجولة الأمريكية على دي سي يونايتد الأميركي 6 - 2، حيث شهدت المباراة مشاركة نجم هجومه الجديد السنغالي ساديو ماني.
ولكن ماني الذي سافر بعد المباراة مباشرة إلى المغرب لحضور حفل جوائز الاتحاد الأفريقي للعبة «الكاف»، لم يخض المباراة أمام مانشستر سيتي.
وتوج ماني خلال الحفل بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2022 ، ولكنه لم يعد بعدها إلى الولايات المتحدة حيث يلتقي زملاءه في بايرن مباشرة بمدينة ميونيخ.

مانشستر سيتي
بايرن ميونيخ
إيرلينج هالاند
ساديو ماني
ليفربول
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